La izquierda valenciana se postula para frenar a PP y Vox: "Esto va de derechos o de derechas"

El Partido Socialista valenciano y Compromís están moviendo ficha esta semana de cara al adelanto electoral propuesto para el 29 de noviembre. Esta semana, Joan Baldoví, portavoz de Compromís, y Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE, han puesto encima de la mesa la idea de que estas próximas elecciones son para frenar a la "ultraderecha". Morant, tras la reunión de la ejecutiva del PSOE valenciano, expresó que "esto va de derechos o de derechas y somos muchos más los que queremos y necesitamos esos derechos".

Estas elecciones van de la gente o de los buitres, van de derechos o de derechas. pic.twitter.com/O7dyUPxLUx — Diana Morant (@DianaMorantR) October 6, 2026

La vivienda como foco principal

Tanto a nivel nacional como autonómico, la izquierda está poniendo el foco en la situación tan precaria que persiste en el ámbito de la vivienda. Desde Compromís, Baldoví aseguraba que se presentarán a estos comicios con las tres uves: "valentía, valencianía y para que la vivienda sea un derecho reconocido en el Congreso". Por su parte, la ministra y candidata socialista entendía el rechazo de la derecha a los decretos de vivienda como "un palo para la ciudadanía".

Hui el més important era saber què passava amb els decrets de la vivenda. I encara no ho sabem. Les eleccions del 29N seran una oportunitat per a que eixa majoria social a favor de mesures valentes es trasllade al Congrés. Compromís construirà una opció guanyadora, 100%… — Joan Baldoví ;) (@joanbaldovi) October 5, 2026

Morant y su ilusión

La ministra valenciana volvió a mostrar su peor cara. En declaraciones a los medios de comunicación tras la junta ejecutiva de anoche, Morant tuvo que seguir las órdenes de arriba para manifestar que estas elecciones van de 'buenos' o 'malos'. "Así que esto va de eso: va de la gente o de los buitres, de derechos o de derechas", dijo Morant.

"Ni un palo al agua"

Desde el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, el síndic Nando Pastor, argumentaba que la vivienda "es la excusa para las elecciones". Pastor recordó que "ni el sanchismo ni la sucursal más sanchista de todas las socialistas de España, que es la valenciana, han dado un palo al agua en la vivienda".

Morant prometió elegir entre Madrid y los valencianos. Eligió el sillón. La cesarán los españoles en las urnas el 29 de noviembre. 🗣️@nandopastorl pic.twitter.com/C5Kf2fCY3y — Grupo Popular Corts (@popularescorts) October 6, 2026

Además, recordó la labor del PP valenciano durante esta legislatura lanzando al mercado inmobiliario 6.000 viviendas de protección pública, facilitando 5.700 avales a jóvenes y ha puesto en marcha un plan de vivienda al que se han acogido 320 ayuntamientos, entre los que hay 83 gobernados por el PSPV y 15 de Compromís.