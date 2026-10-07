Los pirotécnicos de Valencia se rebelan contra la acampada de la vivienda

Continúa la polémica de la acampada de cara a los actos preparados para el Día de la Comunidad Valenciana el próximo viernes 9 de octubre. El sector pirotécnico ha exigido a la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana que habilite "todos los medios" para "garantizar" la mascletá del viernes a las 14 horas, con motivo del día de todos los valencianos, en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia.

El sector, representado a través de la Asociación Española de la Pirotecnia y de la Asociación Valenciana de la Pirotecnia, ha pedido en un comunicado "seguridad jurídica" a la Delegación del Gobierno, donde le reclaman a Pilar Bernabé, delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, la "restitución inmediata" del "uso público" de la plaza. Además, en dicho comunicado advierten de "posibles responsabilidad penales y patrimoniales a los responsables políticos".

Reclamos por "vía judicial"

En el citado comunicado al que ha tenido acceso Libertad Digital, desde la entidad pirotécnica nacional, lamentan que "los espectáculos pirotécnicos de gran envergadura no se pueden improvisar".

Desde AEPIRO reclamarán "por vía judicial el total de los daños y perjuicios económicos causados a las empresas adjudicatarias y marcas internacionales patrocinadoras en caso de que los espectáculos de la plaza del Ayuntamiento tengan que suspenderse, retrasarse o sufrir modificaciones".

La mascletá, un Bien de Interés Cultural

Al final del comunicado AEPIRO reconoce el respeto hacia los "derechos constitucionales" pero recuerda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional donde "la medida de prohibición o limitación de una movilización es plenamente admisible si la reiteración o la ocupación excesivamente prolongada del espacio pone en peligro los bienes y derechos que las autoridades deben proteger". Esta jurisprudencia coincide con lo que ocurre en estos momentos en la Plaza del Ayuntamiento ya que se compromete la seguridad pública y el desarrollo de un Bien de Interés Cultural, como lo es la mascletá.

La respuesta de Pilar Bernabé

Esta mañana, Pilar Bernabé le ha indicado al Ayuntamiento de Valencia que "no se dan las circunstancias para levantar la acampada". Esta declaración imposibilita ahora mismo el disparo de la mascletá. Desde el consistorio dirigido por María José Catalá afirman su disposición a colaborar y quedan pendientes de la respuesta por escrito de la Delegación de Gobierno para emprender acciones legales.

Ante una celebración como nuestro #9Octubre, y más aún en el año en que conmemoramos el 750 aniversario de la muerte de Jaume I, hemos pedido a la Delegación del Gobierno que asuma sus competencias y garantice que todos los actos de puedan desarrollar con normalidad y seguridad… https://t.co/2QLyhchBMk — María José Catalá (@mjosecatala) October 5, 2026

Congreso mundial de la pólvora en Valencia

Además, de cara al fin de semana, se celebra en Valencia la vigésima edición del International Symposium on Fireworks, "el congreso mundial más importante del sector pirotécnico que se celebra en Valencia del 11 al 16 de octubre", incluye el comunicado. Se pone en peligro la "reputación" y la "economía" en el caso de que no poder arrancar el congreso del día 11.