Diana Morant cancela el acto del PSPV por Maricarmen y no acude el homenaje en la plaza del Ayuntamiento

La ministra de Ciencia, Universidades e Innovación y secretaria general del Partido Socialista valenciano, Diana Morant, celebraba ayer en Valencia un acto con motivo del 9 d'octubre, Día de la Comunidad Valenciana, en el que participaron Ximo Puig, Pilar Bernabé, Carlos Fernández Bielsa y el abogado catalanista muy presente en la causa de la DANA, Manolo Mata. Durante el acto, el socialismo valenciano se enteró de la muerte de Maricarmen y cancelaron el encuentro para trasladarse a la Plaza del Ayuntamiento, donde está ubicada la acampada, y solidarizarse con la muerte de Maricarmen y la situación de la vivienda. Diana Morant no acudió.

Morant dice que Gobierno ha protegido a la gente de los desahucios "hasta que Vox, PP y Junts han dicho que no"https://t.co/XNC5w9pXrW pic.twitter.com/dNVezjoUmd — Europa Press TV (@europapress_tv) September 28, 2026

"A ganar las generales y las autonómicas"

Durante el acto, Diana Morant situó al Partido Socialista valenciano ante el doble reto de ganar las elecciones generales en la Comunidad Valenciana y ganar las próximas autonómicas. "El PSPV será la primera fuerza política valenciana en las generales, con el mejor equipo", afirmó Morant. Además, durante su intervención avisó de que está plenamente centrada en las autonómicas de 2027 ya que, según la propia Morant, "llega la hora de que yo me dedique en exclusiva a eso, por eso no me presentaré a las elecciones generales".

Morant no acudió a apoyar a Maricarmen

A la hora que se conocía la muerte de Maricarmen en Valencia, se producía el encuentro socialista y, por tanto, se canceló. Parte del socialismo valenciano, sin Diana Morant porque se preveían problemas de seguridad si hubiera acudido a la Plaza del Ayuntamiento, se pasearon por la plaza. La ministra suspendió el acto socialista, canceló su muestra de solidaridad con Maricarmen y se marchó. Además, publicó un mensaje en X en el que afirmaba que "se nos ha roto el corazón" con motivo de la muerte de Maricarmen.

Se'ns ha trencat el cor 🖤 El meu condol a la família i amics de Maricarmen per la seua pèrdua. Ara la seua lluita continua. Descansa en pau. https://t.co/sfiL67yv3d — Diana Morant (@DianaMorantR) October 7, 2026

Fueron vistos José Muñoz, síndic del PSOE en les Corts, Borja Sanjuán, portavoz socialista del Ayuntamiento de Valenciana o el procesado secretario de organización del PSOE en Valencia, Vicent Mascarell.