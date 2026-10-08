El Gobierno obliga a suspender la mascletá del 9 de Octubre por la acampada en Valencia

La tradicional mascletá del 9 de Octubre, Día de la Comunidad Valenciana, no se celebrará este año en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. El motivo de esta insólita cancelación es la presencia de la acampada de activistas que reclaman el derecho a la vivienda y que han ocupado el espacio público, lo que impide el desarrollo normal de las celebraciones institucionales previstas.

El concejal de Seguridad Ciudadana del consistorio valenciano, Jesús Carbonell, ha sido el encargado de confirmar la noticia este jueves durante la presentación del programa de actos festivos. Según ha explicado, la decisión final no parte de la administración municipal, sino que ha sido una imposición directa de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, órgano que depende del Ejecutivo central. Una imposición que llega un día después de que el sector pirotécnico pidiera a la Delegación garantías para poder garantizar el espectáculo el día de todos los valencianos.

El Ayuntamiento había remitido previamente un requerimiento a la Delegación advirtiendo de posibles acciones legales si no se garantizaba la seguridad y el normal desarrollo de las festividades. En dicho escrito, el consistorio denunciaba además una flagrante falta de actuación por parte de la Policía Nacional a la hora de gestionar la ocupación de la plaza. Tras analizar la respuesta gubernamental, el concejal ha sentenciado que el disparo pirotécnico queda suspendido porque, en sus propias palabras, "la Delegación del Gobierno así lo ha dicho expresamente". Además, ha recordado que la preparación de un evento de estas características y magnitud exige unas medidas de seguridad y un montaje que no se pueden improvisar.

Pese a la tensión evidente por la inacción del Gobierno para liberar el espacio público, Carbonell ha querido rebajar el tono asegurando que el Ayuntamiento no ha instado formalmente al desalojo de la plaza. El objetivo del consistorio, ha señalado, es confiar en que el resto de la jornada transcurra con total normalidad y se logre una difícil compatibilidad entre los actos institucionales del 9 de Octubre y el derecho de reunión de los manifestantes.

En un intento de salvar el resto de la celebración, las autoridades municipales se han dirigido a los portavoces de la acampada para rogarles que, en la medida de lo posible, permitan que el itinerario de la histórica procesión cívica se desarrolle sin incidentes. Este recorrido, que año tras año congrega a miles de valencianos, se vería directamente afectado en el tramo final que discurre desde la calle de las Barcas hacia el histórico edificio consistorial.

La respuesta de los manifestantes, lejos de ofrecer garantías inmediatas a las autoridades y a los ciudadanos, ha consistido en anunciar que someterán la petición municipal al escrutinio de sus asambleas internas. De este modo, el normal desarrollo del Día de la Comunidad Valenciana queda a expensas de la decisión que tomen los acampados.