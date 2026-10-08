Los hoteles de la Comunidad Valenciana rozarán el 80% de ocupación en el puente

El sector turístico de la Comunidad Valenciana afronta con gran optimismo la festividad del Doce de Octubre. Según la encuesta elaborada por Turismo de la comunidad, los hoteles ubicados en el litoral autonómico prevén alcanzar una ocupación media que se acercará al 80 por ciento durante los días festivos, comprendidos entre este jueves 8 y el próximo lunes 12.

Estos datos reflejan el buen comportamiento de la demanda en un momento clave para el sector. Por su parte, la previsión para los destinos de interior se sitúa en un más que notable 71 por ciento, lo que consolida el atractivo del turismo rural en la región. En cuanto a las distintas tipologías de alojamiento, la ocupación media prevista en los apartamentos turísticos alcanza el 78,8 por ciento, mientras que las reservas en los campings de las tres provincias rondan también el 80 por ciento, tal y como ha detallado el Gobierno autonómico en un comunicado oficial.

El análisis pormenorizado por provincias muestra las diferentes preferencias de los viajeros. En la provincia de Valencia, la previsión de ocupación hotelera se eleva hasta el 77,1 por ciento en la propia capital del Turia. En el litoral provincial, excluyendo la ciudad, la cifra se sitúa en el 68,2 por ciento, mientras que en las zonas de interior alcanza el 57,4 por ciento. En los apartamentos turísticos, las estimaciones son aún más halagüeñas, con un 91,6 por ciento en Valencia ciudad, un 75 por ciento en la costa y un 61,7 por ciento en el interior.

En la provincia de Alicante, el gran referente es Benidorm. En esta localidad, la previsión para los establecimientos hoteleros marca un destacado 88,7 por ciento. En el resto del litoral provincial, el dato estimado es del 81,1 por ciento, dejando a las áreas de interior con un 70 por ciento de las plazas reservadas. En el ámbito de los apartamentos turísticos alicantinos, los porcentajes previstos se establecen en el 85,7 por ciento, el 79,8 por ciento y el 82,5 por ciento, respectivamente.

Finalmente, en la provincia de Castellón se observa una dinámica diferente, puesto que las reservas en los hoteles son superiores en los destinos de interior, que registran un excelente 85,1 por ciento, frente al 75,9 por ciento estimado para los municipios costeros. En el caso de los apartamentos turísticos castellonenses, las cifras están mucho más igualadas, alcanzando el 75,8 por ciento en el litoral y el 78,6 por ciento tierra adentro.

Cabe destacar que este sondeo ha sido realizado consultando a numerosas empresas a través del Área de Competitividad Turística de Turisme Comunitat Valenciana. Este exhaustivo estudio incorpora además los datos recabados por otras entidades de relevancia, como la Fundación Visit València, la patronal hotelera Hosbec y la Federación de Campings de la Comunitat Valenciana, dotando a las previsiones de un alto grado de fiabilidad.