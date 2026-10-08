Pérez Llorca acusa a la izquierda de "atentar" contra el 9 de Octubre por la acampada

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha lanzado este jueves una contundente crítica contra las formaciones políticas de izquierdas por su actitud divisiva ante la festividad autonómica. Durante su esperada intervención en el Parlamento regional, el jefe del Ejecutivo ha denunciado los intentos de estas agrupaciones de "mediatizar" y "atentar" contra los actos conmemorativos previstos para el 9 de Octubre. Se trata de una fecha histórica que, según ha defendido con firmeza, tiene como vocación primordial la de "unir y no separar" a todos los ciudadanos, alejándose de los habituales intentos de polarización.

La acampada instalada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, tolerada y constantemente jaleada por los partidos de la izquierda, ha provocado un grave perjuicio para la ciudadanía, ya que impedirá que se lleve a cabo el espectáculo pirotécnico en la ciudad. El presidente ha calificado de "muy injusto" que un "grupo reducido" de manifestantes logre alterar el programa oficial e impida que se dispare la pólvora en un emplazamiento tan característico, privando así a miles de personas de uno de los eventos más multitudinarios y arraigados.

Estas contundentes declaraciones se han producido en el marco de la habitual sesión de control celebrada en el hemiciclo de las Cortes Valencianas. Desde la tribuna, el dirigente ha querido dejar sumamente claro que esta celebración pertenece por derecho propio a todos los habitantes de la región, al margen de sus legítimas preferencias ideológicas. En un cruce de reproches directo con el portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, le ha exigido respeto hacia la mayoría social y ha censurado su marcado afán dirigista, espetándole una frase que resume su malestar: "Ustedes quieren decirnos a los valencianos cómo tenemos que ser".

Para rematar su intervención, el líder autonómico ha puesto el foco sobre la flagrante doble moral que, a su entender, impera en las filas del nacionalismo y la izquierda. Si bien ha reconocido sin ambages que los manifestantes poseen "todo el derecho" a expresar sus quejas y reivindicaciones en la vía pública, no ha dudado en subrayar la enorme hipocresía de sus adversarios políticos. Así, ha asegurado de forma tajante que, si los ocupantes de dicho espacio público fueran colectivos conservadores, agrupaciones de cazadores, defensores de los festejos taurinos o ciudadanos críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez, los partidos progresistas "estarían pidiendo que se vayan de allí" utilizando para ello todo el peso de las instituciones.