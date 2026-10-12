El PSOE coloca a Pilar Bernabé al frente de su lista por Valencia para las generales

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad de Valencia, Pilar Bernabé, encabezará la candidatura socialista por la provincia de Valencia al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

La acompañarán el ministro de Hacienda, Arcadi España, como número dos, y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en el tercer puesto, según ha adelantado el diario Levante-EMV y se ha confirmado posteriormente. Bernabé mantendrá también su candidatura a la Alcaldía de Valencia, por lo que concurrirá a las elecciones generales y a las municipales como cabeza de lista del PSOE.

Durante esta semana se celebrarán los comités provinciales del PSPV-PSOE en los que se presentarán las candidaturas al Congreso correspondientes a las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Posteriormente, las listas pasarán por la ejecutiva del PSPV y se remitirán a la dirección nacional del PSOE. Está previsto que las candidaturas valencianas se aprueben el próximo sábado en el Comité Federal del partido.

Bernabé aspira a recuperar la Alcaldía de Valencia

La dirigente socialista anunció en mayo de 2025, tras ser ratificada como secretaria general del PSOE en la ciudad, que sería la candidata a la Alcaldía de Valencia. Su candidatura fue proclamada formalmente en septiembre.

Bernabé aspira así a que los socialistas vuelvan a gobernar la capital valenciana, que tuvo su última alcaldesa del PSOE en 1991. Su trayectoria incluye experiencia en la gestión municipal, ya que fue concejala en el Ayuntamiento de Valencia entre 2019 y 2022, año en que pasó a ocupar la Delegación del Gobierno.

Durante la dana de 2024 adquirió una mayor presencia pública como representante del Gobierno de España en la región, con intervenciones frecuentes en las que replicaba a la gestión del Consejo presidido entonces por Carlos Mazón, una labor que el PSOE le recompensó nombrándola secretaria de Igualdad.