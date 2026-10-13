Pérez Llorca responde a las críticas por la 'prioridad nacional' y no se arrepiente de pactar con VOX

Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana, ha defendido la prioridad nacional y sus acuerdos de gobierno con Vox. Lo ha defendido este martes el jefe del Consell sobre el hecho de que la Comisión Europea advertía que las leyes que incluyan el concepto de 'prioridad nacional' en el acceso a subvenciones públicas puedan contravenir el derecho comunitario "a menos que esté justificada y sea proporcionada", ha contestado el comisario europeo de Asuntos internos y Migración, Magnus Brunner. Además, Bruselas recordaba que es "ilegal" exigir diez años de empadronamiento para acceder a ayudas para el acceso a la vivienda.

"No veo ningún problema"

Al respecto, Pérez Llorca comentaba que el hecho de haber sido alcalde durante tanto tiempo le hacía conocer "como funcionan las ordenanzas municipales" donde "se establecen prioridades a aquellos vecinos que llevan más tiempo empadronados" y que, no ve "ningún problema". Según Pérez Llorca se quiere intentar generar "un debate" que le parece "estéril".

Pactos con Vox

"El pacto que hemos alcanzado nos permite tener estabilidad, nos permite tener presupuesto, nos permite bajar impuestos, nos permite construir viviendas de protección pública y nos permite garantizar el futuro para esta comunidad", ha enumerado el líder valenciano. Por ello, Pérez Llorca enfatizaba que no se arrepiente "de nada del pacto".

Reparto de sillones del PSOE

Tras el anuncio del adelanto electoral, en Valencia, el PSOE ha sido el que ha movido ficha en las últimas horas. Pilar Bernabé, la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana y candidata a la alcaldía de Valencia en 2027, será la número uno en las listas del 29 de noviembre. A Bernabé le siguen el actual ministro de Hacienda, Arcadi España, fiel consejero de Ximo Puig, y Rebeca Torró, secretaria de organización del PSOE en detrimento de Santos Cerdán.

Mientras otros se reparten sillones, nosotros trabajamos. Nuestro equipo está al 100% trabajando por la Comunitat Valenciana. 🗣️@JFPerezLlorca pic.twitter.com/nk25HTQtN8 — Partido Popular Comunitat Valenciana (@ppcv) October 13, 2026

Ante esto, el presidente de la Generalitat Valenciana ha evidenciado que el Partido Popular "está pensando" en buscar las "personas idóneas" para "trabajar por nuestra tierra". Ha lamentado que el PSOE esté centrado, días después del adelanto electoral, en ver "cómo se distribuyen los cargos" y los sillones.