PP y Vox aprueban la "prioridad nacional" para acceder a la vivienda en la Comunidad Valenciana

El pleno de Les Corts ha sacado adelante una proposición no de ley del Partido Popular en materia de vivienda que asume, tras un acuerdo con Vox, la prioridad nacional en el acceso a los recursos de vivienda pública. La enmienda transaccionada entre ambas formaciones establece que las ayudas y asignaciones oficiales se destinen de forma preferente a quienes mantengan un arraigo real y legal en España, poniendo coto a la dispersión de fondos públicos que tradicionalmente ha promovido la izquierda.

La iniciativa aprobada pone en valor el despliegue del Plan Vive impulsado por el Consell autonómico, concebido para incentivar la colaboración público-privada y ampliar con rapidez la oferta de vivienda disponible para familias de rentas medias y jóvenes. El portavoz popular, Nando Pastor, afeó la incoherencia del PSPV al desvelar que 85 alcaldes socialistas se han sumado ya a este plan, desoyendo las consignas de su jefa de filas, Diana Morant. Pastor censuró con dureza a quienes "no han dado nunca un palo al agua" durante el mandato del Botànic y ahora pretenden dar lecciones sobre cómo afrontar la crisis habitacional.

En la misma sesión, el bloque mayoritario frenó en seco las dos proposiciones de la oposición de izquierdas, empeñadas en imponer un rígido control de precios en la vivienda de protección pública (VPP). Tanto el PSPV como Compromís pretendían anular las últimas actualizaciones de los módulos –que buscan hacer viable la edificación tras la inflación de costes– y regresar a un límite de 2.200 euros por metro cuadrado útil frente a los 2.568 vigentes. Esta clase de intervencionismo, como ha advertido reiteradamente el sector, sólo consigue paralizar la promoción de nuevos inmuebles y agravar el estrangulamiento de la oferta.

Asimismo, la iniciativa parlamentaria exige al Ejecutivo central la supresión de la ley de vivienda estatal debido a sus efectos perjudiciales sobre el mercado del alquiler. En contraposición a las políticas de Pedro Sánchez, Les Corts instan al Gobierno de la nación a liberar suelo público estatal, rebajar el IVA al 4% en la compra de primera vivienda de nueva construcción, aplicar bonificaciones fiscales en el IRPF para los trabajadores jóvenes y permitir a los consistorios movilizar sus remanentes de tesorería.

Por el contrario, la propuesta de Vox sobre la saturación de los servicios asistenciales no prosperó debido a la abstención del PP. Su portavoz denunció que el colapso de los servicios públicos deriva del descontrol migratorio y acusó al gabinete sanchista de lanzar una "cortina de humo" con decretos aprobados por la puerta de atrás en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, eludiendo el debate parlamentario ordinario mientras se desentiende de construir vivienda efectiva.