Anticorrupción denuncia al número 2 de Pilar Bernabé por presuntas irregularidades

La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado en el juzgado al subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, por presuntas irregularidades en su promoción interna desde el subgrupo C1, como administrativo, al A1, máxima categoría funcionarial, en el Ayuntamiento de Canet de Berenguer (Valencia). Rodríguez Jurado es el actual número dos de Pilar Bernabé en la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Anticorrupción ha adoptado esta decisión tras ver indicios de delito en la actuación de Rodríguez Jurado. Fue un particular el que este año interpuso una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valencia contra Rodríguez Jurado por la promoción interna como funcionario en el Ayuntamiento de Canet.

Tras recibirla, la Fiscalía la ha estudiado y, finalmente, al ver indicios de delito, la ha remitido al juzgado correspondiente,según se ha informado Libertad Digital.

Rodríguez Jurado ascendió desde el subgrupo C1, como administrativo, al A1, máxima categoría funcionarial en la Administración, en el Ayuntamiento de Canet. Posteriormente fue nombrado subdelegado del Gobierno en Valencia.

El caso de José María Ángel

Esta denuncia abierta por parte de Anticorrupción contra el número dos de Bernabé, recuerda al caso de José María Ángel Batalla, quien fue comisionado del Gobierno para la reconstrucción de Valencia tras la DANA. Ángel Batalla tuvo que dimitir tras la investigación que se le abrió por falsificar su título universitario y acceder a una plaza en la Diputación de Valencia.

Bernabé, número 1 al Congreso

Esta nueva polémica salpica de lleno a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, porque hace pocos días fue colocada por el PSOE como número en las listas al Congreso para las elecciones del 29 de noviembre. Además, Bernabé concurrirá en el Congreso de los Diputados al mismo tiempo que hará campaña por acceder a la alcaldía del Ayuntamiento de Valencia.

Mientras otros se reparten sillones, nosotros trabajamos. Nuestro equipo está al 100% trabajando por la Comunitat Valenciana. 🗣️@JFPerezLlorca pic.twitter.com/nk25HTQtN8 — Partido Popular Comunitat Valenciana (@ppcv) October 13, 2026

Desde el Partido Popular, Juanfran Pérez Llorca, denunció la situación que iba a vivir Bernabé como diputada en el Congreso y candidata a la alcaldía advirtiendo de que en el PSOE están más centrados en el reparto de "sillones".