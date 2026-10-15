La justicia valenciana inadmite la querella contra Juanfran Pérez Llorca por la final del Mundial 2026

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado no admitir a trámite la querella interpuesta por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte contra el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. La acusación pretendía atribuir tanto al jefe del Consell como a la jefa de gabinete de la Real Federación Española de Fútbol un presunto delito de cohecho a raíz de una invitación para presenciar la final del campeonato internacional.

En su resolución, los magistrados determinan con claridad que el hecho de recibir una entrada para el evento no puede considerarse delictivo al amparo del Código Penal. La Sala sostiene que no es posible sostener que el obsequio de un pase para un choque deportivo de esta envergadura "no sea una práctica socialmente admitida", presupuesto imprescindible que excluye la concurrencia de cualquier modalidad de cohecho impropio.

El auto del Alto Tribunal valenciano repasa minuciosamente la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo para las causas que afectan a aforados, la cual exige la concurrencia de indicios sólidos de responsabilidad criminal y prohíbe de manera tajante abrir procesos sustentados en meras conjeturas o recelos. A juicio de los jueces, la querella carece de base jurídica solvente y descansa en especulaciones a través de diligencias "claramente prospectivas".

Para intentar respaldar su denuncia, los querellantes aportaron un correo anónimo que aludía a traslados y estancias asociadas a los pases. No obstante, el TSJCV advierte de que, al no constar la identidad del destinatario de ese mensaje, carece de cualquier base probatoria asegurar que todas las atenciones institucionales gozaran de la misma cobertura o que el mandatario autonómico disfrutara de dicho trato.

Respecto a la tasación económica de las localidades, los magistrados admiten que resulta de dominio público que los asientos en la final alcanzaron cotizaciones cercanas a los 6.000 euros. Con todo, el tribunal puntualiza que dicho importe obedece a las oscilaciones de la oferta y la demanda ante la inminencia del choque, sin que suponga para la entidad emisora una merma patrimonial comparable a la entrega de una joya o un bien intrínsecamente valioso.

Por último, la resolución subraya que el reparto de invitaciones de cortesía es una práctica habitual destinada a dotar al acontecimiento de notoriedad institucional, respaldada formalmente por el reglamento de la FIFA para las federaciones miembro, cerrando así la vía a la criminalización de las relaciones de cortesía institucional.