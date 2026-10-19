Estos son los 145 pueblos confinados en Valencia y Alicante por la dana Adam

La virulencia con la que la borrasca Adam golpea este lunes al levante peninsular ha provocado al confinamiento a decenas de municipios del litoral sur de Valencia y el norte de Alicante, sumidos en una situación "muy complicada" tras registrar acumulaciones extraordinarias que superan los 600 litros por metro cuadrado.

El desbordamiento generalizado de ríos y barrancos ha provocado escenas de máxima emergencia, con personas atrapadas en tejados a la espera de rescate, carreteras anegadas e infraestructuras completamente colapsadas. Ante la gravedad de la riada, la Generalidad Valenciana ha elevado a la situación 2 el Plan Especial de Inundaciones en las comarcas de La Safor y La Marina Alta, mientras el centro de coordinación ha enviado avisos ES-Alert a los teléfonos móviles instando a los vecinos a no salir de sus casas. Las autoridades insisten en que la población debe permanecer resguardada en sus casas en las plantas superiores de sus viviendas y evitar cualquier desplazamiento por carretera.

A su vez, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha advertido de que alrededor de media docena de municipios de la zona costera comprendida entre el sur de Gandia y Oliva están incomunicados o presentan accesos intransitables. La zona se encuentra anegada y los acumulados superan los 650 litros por metro cuadrado en algunos puntos. Incluso hay zonas a las que los servicios de emergencia no pueden acceder y que "muchas personas" están esperando a ser rescatadas. También se han activado unidades de rescate de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

🚨 ES-Alert per pluges intenses i risc d'inundacions. 📲 S'ha enviat un nou avís a la població. ⚠️ Eviteu desplaçaments, quedeu-vos a casa i allunyeu-vos de rius, barrancs i zones inundables. No baixeu a garatges ni soterranis. 📞 Emergències: 112. pic.twitter.com/UE3VMClUqV — Generalitat (@generalitat) October 19, 2026

El confinamiento afecta a una amplia zona de municipios del litoral sur de Valencia. A continuación, se detalla la relación de localidades afectadas:

Litoral sur de Valencia (78 municipios): Ador, Albalat de la Ribera, Alberic, Alcàntera de Xúquer, Alcúdia, Alfarb, Alfauir, Algemesí, Alginet, Almiserà, Almoines, Almussafes, Alqueria de la Comtessa, Alzira, Antella, Barx, Bellreguard, Beneixida, Beniarjó, Benicull de Xúquer, Benifaió, Benifairó de la Valldigna, Beniflá, Benimodo, Benimuslem, Benirredrà, Carcaixent, Càrcer, Carlet, Castelló, Castellonet de la Conquesta, Catadau, Corbera, Cotes, Cullera, Daimús, Dos Aguas, Énova, Favara, Font d'en Carròs, Fortaleny, Gandia, Gavarda, Guadassuar, Guardamar de la Safor, Llaurí, Llocnou de Sant Jeroni, Llombai, Macastre, Manuel, Massalavés, Miramar, Montroi, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Pinet, Pobla Llarga, Polinyà de Xúquer, Potries, Rafelcofer, Rafelguaraf, Real, Real de Gandia, Riola, Ròtova, Sant Joanet, Senyera, Simat de la Valldigna, Sollana, Sueca, Sumacàrcer, Tavernes de la Valldigna, Tous, Villalonga, Xeraco y Xeresa.

Litoral norte de Alicante (67 municipios): Agres, Alcalalí, Alcoleja, Alcosser, Alfafara, Almudaina, Alqueria d'Asnar, Altea, Atzúbia, Balones, Benasau, Beniarbeig, Beniardà, Beniarrés, Benidoleig, Benigembla, Benifato, Benilloba, Benillup, Benimantell, Benimarfull, Benimassot, Benimeli, Benissa, Benitachell, Bolulla, Calp, Callosa d'en Sarrià, Castell de Castells, Castell de Guadalest, Cocentaina, Confrides, Dénia, Fageca, Famorca, Gaianes, Gata de Gorgos, Gorga, Jávea, Llíber, Lorcha, Millena, Murla, Muro de Alcoy, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, Planes, Poblets, Quatretondeta, Ràfol d'Almúnia, Sagra, Sanet y Negrals, Sella, Senija, Tàrbena, Teulada, Tollos, Tormos, Vall d'Alcalà, Vall d'Ebo, Vall de Gallinera, Vall de Laguar, Verger y Xaló.