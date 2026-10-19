La dana Adan se cobra ya cuatro victimas mortales

Calles anegadas, gente atrapada en pisos altos y unos 450 litros acumulados en 24 horas. La dana Adam, que ha descargado con toda su fuerza en las comarcas valencianas de la Marina Alta y la Safor, afecta de manera tremendamente grave al municipio de Oliva, donde el Ayuntamiento ha confirmado la aparición de una mujer fallecida en su casa y de otra víctima en un camping.

La Dana Adam golpea con fuerza las provincias de Valencia y Alicante. Ya hay al menos 4 fallecidos. La comarca de La Marina Alta es una de las más afectadas. pic.twitter.com/LUyuUiWsa3 — Patricia Pereira Lopez (@PatriPereira15) October 19, 2026

Esos dos fallecidos elevan a cuatro la cifra de víctimas mortales que deja ya el temporal que está azotando España estos días. La primera de las víctimas mortales se registró en Cabrera de Mar (Barcelona), donde el domingo se encontró el cuerpo sin vida de una mujer que fue arrastrada el día anterior por una riera. La segunda se produjo el domingo en Sagunto (Valencia), mientras se bañaba con un hombre en la playa de Almardà.

La localidad de Oliva es uno de los municipios donde la Generalitat Valenciana ha dado orden a sus vecinos de confinarse en sus casas y mantenerse a resguardo en pisos altos. Las autoridades habían cuantificado al mediodía al menos 200 personas que habían quedado atrapadas a la espera de la llegada de equipos de rescate. Oliva se ha convertido en zona de la catástrofe donde más se concentran los trabajos de los equipos de emergencia en helicóptero y lanchas, donde la Guardia Civil ha confirmado ya hasta 2.000 evacuados.

Desde primera hora de la mañana, la Guardia Civil ha instalado un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Oliva para coordinar todas las tareas de rescate que se han registrado en la localidad. Alrededor de 200 personas han notificado encontrarse atrapadas en algún punto del municipio y más de 40 patrullas de agentes trabajan para poder socorrer todas las llamadas. Oliva se ha convertido en zona de vuelo de varios helicópteros. El Ayuntamiento ha puesto a disposición de los afectados el centro polivalente, donde se van a llevar a los rescatados.

Una de las zonas de mayor tensión era Eurocamping Oliva, un espacio de acampada donde al menos 30 personas notificaron que no tenían a donde ir. Uno de los vehículos aéreos de la Guardia Civil ha centrado sus esfuerzos en atender a todas estas personas. Hasta la zona han acudido a apoyar las labores de rescate Bomberos del Consorcio Provincial, Bomberos del Ayuntamiento de Valencia, quienes apoyan los trabajos de la Guardia Civil, Emergencias y la Policía Local del municipio, así como Salvamento Marítimo.

Por otro lado, con el avance de la mañana el Ayuntamiento de Oliva ha confirmado la aparición del cadáver de una mujer en su vivienda. Sin embargo, la administración no ha podido confirmar hasta el momento si han sido las inundaciones la causa de la muerte de la mujer, o si por el contrario se trata de un fallecimiento natural. También se ha conocido este mediodía que otra persona habría fallecido en un camping de Oliva. Sería un hombre de unos 70 años.

La playa de Oliva es una de las zonas donde más acumulados de agua se han producido. Desde las 10.00 horas de la mañana aproximadamente, los vecinos compartían imágenes y vídeos de acumulados de más de un metro y medio de agua en las calles. En esta zona es donde los bomberos del Ayuntamiento de Valencia han acudido para colaborar en las tareas de rescate, ante la alta demanda de llamadas en el municipio.

Rescates en tejados

Pasado el mediodía, el helicóptero Helimer 202 de Salvamento Marítimo ha rescatado a una decena de personas, entre ellas un bebé. Tanto estas personas como muchas de las otras que piden auxilio lo hacen al estar ya ubicadas en los tejados de las viviendas, donde no tienen salida. Del mismo modo, Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia (CPBV) también participan con patrullas a pie, que recorren el municipio en busca de gente que necesite ser trasladada al centro polivalente del municipio.

Oliva es el segundo municipio de la Comunidad Valenciana donde más agua ha caído en las últimas 24 horas con un acumulado total de 450 litros, tan solo por detrás de Pego, donde han caído 490 litros por metro cuadrado. En la zona está el barranco de la Palmera, la Sèquia Mare y el río Bullent que van por encima de su capacidad. El río Girona se ha desbordado.