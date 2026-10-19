Confinado el sur de Valencia y el norte de Alicante ante la situación "muy complicada" por la dana

La Generalitat Valenciana prepara una orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) para confinar el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante tal y como ha explicado desde el CECOPI Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias.

El responsable autonómico ha insistido en que, tal y como recoge el mensaje ES-Alert remitido durante la mañana a estas zonas, se ha pedido a la población que permanezca en sus casas. "Las personas no pueden circular, no hay que desplazarse. Tienen que seguir en todo momento las recomendaciones que se están dando desde Emergencias", ha recalcado, en declaraciones a los medios.

Además, Valderrama ha informado de que, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Guardia Civil, se está procediendo al corte de carreteras para que no se pueda acceder desde otras zonas a las áreas más afectadas.

El conseller ha asegurado que todos los servicios de emergencia están actuando para garantizar "la seguridad de las personas" y ha hecho hincapié en que la necesidad de que la población facilite que que los servicios esenciales puedan actuar "con la mayor rapidez posible en cada momento". En este sentido, ha concretado que ya se han activado helicópteros para actuar en las zonas más afectadas, aunque ha admitido que las condiciones meteorológicas "no son favorables".

🔴 La Generalitat confina el litoral sud de València i el del nord d'Alacant i envia helicòpters de rescat a la Safor. Seguix l'última hora de la dana ⬇️https://t.co/SEMlHyfGEn pic.twitter.com/Gllz8qbSME — À Punt NTC (@apuntnoticies) October 19, 2026

Valderrama ha detallado que, hasta el momento, Emergencias ha gestionado 781 incidentes relacionados con este episodio, 381 de ellos en la provincia de Alicante y 400 en la provincia de Valencia.

Reacciones de Pérez Llorca y Sánchez

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, han solicitado a través de mensajes en sus perfiles de X que los ciudadanos valencianos tengan mucha "precaución" y que sigan las direcciones desde Emergencias ante la situación "muy complicada" en la Comunidad Valenciana, especialmente en el sur de Valencia y norte de Alicante, por las intensas lluvias de las últimas horas.

He contactat amb els síndics dels quatre grups parlamentaris de Les Corts per a informar-los de la situació. Des d'abans de les 5:30am estic en contacte permanent amb el conseller d'Emergències per a seguir l'evolució d'este episodi de pluges. Tots els mitjans i la nostra… — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) October 19, 2026

"La @UMEgob está ya desplegada para colaborar con los servicios de emergencia. Y se está trabajando en el rescate de personas en zonas de difícil acceso", ha escrito el jefe del Ejecutivo en su perfil de X.

Situación muy complicada en la Comunitat Valenciana, especialmente en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, ante las intensas lluvias de las últimas horas. La @UMEgob está ya desplegada para colaborar con los servicios de emergencia. Y se está trabajando en el rescate… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 19, 2026

Confinamiento en Valencia y Alicante

Ante el confinamiento en una parte de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Valderramaha solicitado "paciencia" a la ciudadanía: "Sé que son momentos críticos y de angustia por la lluvia que se está produciendo y por los acumulados de agua que pueden estar viviendo en sus casas, pero es importante que el 112 les va a atender en su momento, cuando pueda ser, pero que no se asusten que todos los servicios esenciales de emergencia están para colaborar, para coordinarse y para hacer el rescate de las personas".