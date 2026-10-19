La Generalitat levanta el confinamiento en gran parte del sur de Valencia y norte de Alicante

La Generalitat Valencia ha levantado esta tarde el confinamiento decretado durante la mañana a las 145 localidades valencianas afectadas por la DANA Adam, exceptuando a los ocho municipios valencianos de Bellreguard, Daimús, Miramar, Oliva, Piles, Jávea, Pego y Els Poblets.

Esta decisión ha sido informada por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión del CECOPI que se ha celebrado a las 14 horas.

🔴 ÚLTIMA HORA: La Generalitat alça el confinament decretat en municipis d'Alacant i València, a excepció de huit localitats. 📍 Es manté el confinament en Bellreguard, Daimús, Miramar, Oliva, Piles, Xàbia, Pego i els Poblets per a poder continuar amb les tasques de rescat i… pic.twitter.com/h58Ucr4OVK — À Punt NTC (@apuntnoticies) October 19, 2026

La Generalitat ha publicado durante la mañana una orden acordada en la reunión de primera hora del Cecopi por la que se adoptan medidas "temporales" y "excepcionales" en las zonas afectadas por las lluvias, que afectaban a 145 municipios de Valencia y Alicante e implicaban confinamiento y restricciones a la movilidad.

La decisión sobre mantener el confinamiento en ocho de las localidades se ha adoptado "tras hablar con las alcaldesas y los alcaldes para saber de primera mano cuál era la situación y cómo les afectaba las inundaciones que han tenido", ha argumentado. El objetivo es que puedan realizar el trabajo de rescate y de achiques necesario.

Mejoras en las condiciones meteorológicas

Valderrama indicaba esta misma tarde que según avanzaba el día la Agencia Estatal de Meteorología avisaba de una situación "favorable". El titular de emergencias insistía en que "no hay que bajar la guardia" a la vez que agradecía el trabajo "excelente" de los bomberos provinciales y de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.

Casi 500 rescates

A lo largo del día se han realizado 500 rescates con motivo del temporal Adam. Muchos de los vecinos de las localidades de la Safor y la Marina Alta se han quedado atrapados en las casas o terrenos no pudiendo salir y han tenido que ser rescatados por la Guardia Civil, bomberos y la UME.

🔴Més de 400 rescats a la Safor i la Marina, on treballen quinze helicòpters. Més informació ➡️ https://t.co/MBS7xCVorf pic.twitter.com/EWqSDesQGZ — À Punt NTC (@apuntnoticies) October 19, 2026

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha solicitado la colaboración de la ciudadanía "quedándose en casa en las zonas que siguen confinadas".