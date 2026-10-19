La Unidad Militar de Emergencias halla a una anciana muerta en Oliva tras el paso de la dana

Los efectivos de rescate han localizado este lunes el cuerpo sin vida de una mujer de avanzada edad en la localidad de Oliva, en la provincia de Valencia. El hallazgo ha sido realizado por miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el marco de las tareas de rastreo y auxilio desplegadas con motivo de la dana Adam, según han ratificado fuentes del Ministerio de Defensa a Europa Press. Se trata de una víctima octogenaria que se vio sorprendida por la virulencia de las inundaciones en el litoral valenciano.

El temporal ha obligado a desplegar un amplio dispositivo aéreo para hacer frente a las situaciones de máxima emergencia. Helicópteros pertenecientes a la Guardia Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos, Salvamento Marítimo y la propia UME han llevado a cabo centenares de rescates a lo largo de toda la jornada. La prioridad de los medios aéreos se ha centrado en auxiliar a los ciudadanos que permanecían aislados en tejados y puntos elevados en las comarcas más castigadas, singularmente en la Safor y en la comarca alicantina de la Marina Alta.

Ante la gravedad del escenario meteorológico, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) acordó la puesta en marcha inmediata de medidas excepcionales de protección civil. A través de una orden de la Generalidad, se ha decretado el confinamiento perimetral y severas restricciones al tráfico rodado que alcanzan a un total de 145 términos municipales distribuidos entre Valencia y Alicante, con el fin de evitar desplazamientos innecesarios y facilitar la circulación exclusiva de los servicios de socorro.

Con este trágico suceso registrado en Oliva, son ya dos las muertes asociadas al temporal en la región durante las últimas horas. El domingo por la tarde se confirmó el fallecimiento de otra mujer en el municipio de Sagunto, cuyo cadáver fue recuperado del mar. El centro de emergencias recibió la alerta a las 20:13 horas tras advertirse su desaparición cuando se adentró en el agua junto a un acompañante, desencadenando un operativo de búsqueda que culminó con el fatal desenlace en medio de un fuerte oleaje.