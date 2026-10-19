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Comunidad Valenciana

Las devastadoras imágenes de la dana Adam a su paso por la Comunidad Valenciana

La virulencia con la que el temporal golpea al levante peninsular ha provocado al confinamiento a decenas de municipios del litoral sur de Valencia y el norte de Alicante, sumidos en una situación "muy complicada" tras registrar acumulaciones extraordinarias que superan los 600 litros por metro cuadrado.

Libertad Digital
Bellreguard
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Bellreguard

Un policía local se acerca a dos personas que abandonan la zona de la playa de Bellreguard (Valencia) a través de una calzada inundada.

Els Poblets
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Els Poblets

Vista de las inundaciones a consecuencia del paso de la dana Adam en la localidad alicantina de Els Poblets.

Oliva
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Oliva

Avenida inundada en la zona de la playa de Terranova en la localidad de Oliva.

Els Poblets
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Els Poblets

Varias personas realizan labores de limpieza tras el paso de la dana Adam en la localidad alicantina de Els Poblets.

Gandía
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Gandía

Inundaciones en la zona residencial próxima a la playa de Rafalcaid, en la localidad de Gandía.

Els Poblets
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Els Poblets

La localidad alicantina de Els Poblets.

Gandía
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Gandía

Inundaciones en una zona próxima a la playa de Venecia, en el Grao de Gandía.

Els Poblets
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Els Poblets

Vista de las inundaciones a consecuencia del paso de la dana Adam en la localidad alicantina de Els Poblets.

Grao de Gandía
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Grao de Gandía

Un hombre se desplaza sobre una tabla de surf en la zona residencial próxima a la playa de Venecia, en el Grao de Gandía.

Almoines
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Almoines

Vista de un garaje inundado en Almoines, Valencia.

Oliva
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Oliva

Captura de video de una zona inundada a consecuencia del paso de la dana Adam en la localidad valenciana de Oliva.

Gandía
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Gandía

Varios camiones atrapados en una zona inundada en la N332, a las afueras de Gandía.

Denia
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Denia

Vecinos intentan achicar el agua de una zona residencial inundada a consecuencia del paso de la dana Adam en la localidad alicantina de Denia.

Gandía
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Gandía

Residentes de Gandía ayudan a un vecino a sacar su vehículo de un garaje inundado.

Els Poblets
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Els Poblets

Vista de las inundaciones a consecuencia del paso de la dana Adam en la localidad alicantina de Els Poblets.

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