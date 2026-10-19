Las devastadoras imágenes de la dana Adam a su paso por la Comunidad Valenciana
La virulencia con la que el temporal golpea al levante peninsular ha provocado al confinamiento a decenas de municipios del litoral sur de Valencia y el norte de Alicante, sumidos en una situación "muy complicada" tras registrar acumulaciones extraordinarias que superan los 600 litros por metro cuadrado.
Bellreguard
Un policía local se acerca a dos personas que abandonan la zona de la playa de Bellreguard (Valencia) a través de una calzada inundada.
Els Poblets
Vista de las inundaciones a consecuencia del paso de la dana Adam en la localidad alicantina de Els Poblets.
Oliva
Avenida inundada en la zona de la playa de Terranova en la localidad de Oliva.
Els Poblets
Varias personas realizan labores de limpieza tras el paso de la dana Adam en la localidad alicantina de Els Poblets.
Gandía
Inundaciones en la zona residencial próxima a la playa de Rafalcaid, en la localidad de Gandía.
Els Poblets
La localidad alicantina de Els Poblets.
Gandía
Inundaciones en una zona próxima a la playa de Venecia, en el Grao de Gandía.
Els Poblets
Vista de las inundaciones a consecuencia del paso de la dana Adam en la localidad alicantina de Els Poblets.
Grao de Gandía
Un hombre se desplaza sobre una tabla de surf en la zona residencial próxima a la playa de Venecia, en el Grao de Gandía.
Almoines
Vista de un garaje inundado en Almoines, Valencia.
Oliva
Captura de video de una zona inundada a consecuencia del paso de la dana Adam en la localidad valenciana de Oliva.
Gandía
Varios camiones atrapados en una zona inundada en la N332, a las afueras de Gandía.
Denia
Vecinos intentan achicar el agua de una zona residencial inundada a consecuencia del paso de la dana Adam en la localidad alicantina de Denia.
Gandía
Residentes de Gandía ayudan a un vecino a sacar su vehículo de un garaje inundado.
Els Poblets
Vista de las inundaciones a consecuencia del paso de la dana Adam en la localidad alicantina de Els Poblets.