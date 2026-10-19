Qué hacer ante la dana en Valencia: las recomendaciones de Emergencias y las instrucciones de confinamiento

La Generalidad Valenciana ha pedido a la población del litoral sur de Valencia y del litoral norte de Alicante que permanezca en sus domicilios ante la emergencia provocada por las lluvias torrenciales asociadas a la dana Adam. Las autoridades insisten en la necesidad de evitar desplazamientos y seguir las instrucciones de los servicios de Emergencias para facilitar las labores de rescate y reducir los riesgos.

El consejero de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha recalcado este lunes que los ciudadanos no deben circular ni desplazarse y tienen que seguir las recomendaciones difundidas por las autoridades. El mensaje ES-Alert enviado durante la mañana ya instaba a los vecinos de las zonas afectadas a permanecer en sus casas.

🚨 ES-Alert per pluges intenses i risc d'inundacions. 📲 S'ha enviat un nou avís a la població. ⚠️ Eviteu desplaçaments, quedeu-vos a casa i allunyeu-vos de rius, barrancs i zones inundables. No baixeu a garatges ni soterranis. 📞 Emergències: 112. pic.twitter.com/UE3VMClUqV — Generalitat (@generalitat) October 19, 2026

Qué hacer ante la orden de confinamiento

La principal recomendación de Emergencias es permanecer confinados en el interior de las viviendas y evitar salir a la calle, tanto a pie como en vehículo, hasta nuevo aviso. Las autoridades también han pedido a los ciudadanos que no accedan a las zonas más afectadas por las inundaciones.

En caso de vivir en una planta baja o en una zona con riesgo de inundación, se recomienda subir a plantas superiores o buscar refugio en un lugar elevado si el agua amenaza la vivienda. Se desaconseja bajar a garajes, sótanos o usar ascensores.

En el mensaje de ES-Alert también recomiendan alejarse de ríos, barrancos, cauces, paseos marítimos y costa, así como prestar atención a las personas vulnerables.

Además, es importante seguir las comunicaciones oficiales y no difundir rumores o información sin verificar. Las actualizaciones deben consultarse a través de los canales oficiales de Emergencias de la Generalitat, como @GVAEmergencias y @GVA112.

(11:00h) ⛈️Seguiment de l'episodi de pluges i tempestes: ➡️El Centre de Coordinació d'Emergències ha gestionat des de les 13:57 h del 17/10 fins a les 11:00 h de hui, 19/10, un total de 1.249 incidents a la Comunitat Valenciana (808 a València, 433 a Alacant i 8 a Castelló).… pic.twitter.com/7PNdDANbUT — Emergències 112CV (@GVA112) October 19, 2026

El teléfono 112 debe utilizarse de forma responsable y para comunicar situaciones de emergencia. El consejero ha pedido paciencia a los ciudadanos y ha recordado que los servicios de emergencia están coordinados y trabajando para atender las incidencias y rescatar a las personas que lo necesiten.

Cómo protegerse en casa durante las lluvias

Los servicios de emergencia recomiendan tomar medidas de precaución en el hogar mientras dure el episodio de lluvias torrenciales. Entre ellas, tener a mano linternas, baterías externas cargadas para los teléfonos móviles y un botiquín básico con la medicación habitual.

Si el agua comienza a entrar en la vivienda, se aconseja desconectar los aparatos eléctricos. También se debe evitar acercarse a ramblas, barrancos, cauces y otros puntos donde puedan producirse crecidas repentinas.

La precaución es especialmente importante ante la acumulación de agua registrada en distintos municipios. Según ha explicado Valderrama, algunas localidades han superado los 600 litros por metro cuadrado en 24 horas, mientras que en otras se han alcanzado los 400 litros.

El temporal marítimo también está dificultando el desagüe de los ríos hacia el mar y favoreciendo las crecidas. El consejero ha señalado que los ríos Girona y Vernisa se han desbordado.

Carreteras cortadas y dificultades para los rescates

Las autoridades están coordinando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el corte de carreteras para impedir el acceso desde otras zonas a los municipios más afectados por las inundaciones.

Valderrama ha informado de que Emergencias había gestionado hasta el momento 781 incidentes relacionados con las lluvias: 381 en Alicante y 400 en Valencia. Entre las localidades donde se han registrado precipitaciones especialmente intensas figuran Pego, Oliva, Piles, Miramar, El Verger, Els Poblets, L'Atzúbia, Villalonga, Gandía y Real de Gandía.

En algunas de estas zonas, varias personas han quedado atrapadas en sus vehículos y el agua ha comenzado a entrar en viviendas. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha advertido de que la acumulación de agua está dificultando el acceso de los equipos de rescate a determinados puntos, especialmente en las localidades donde se han superado los 650 litros por metro cuadrado.

La Unidad Militar de Emergencias (UME), activada sobre las 07:00 horas, ha llegado a Oliva y ha comenzado las labores de rescate. También están interviniendo efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y otros servicios de emergencia.

Por ello, las autoridades insisten en que respetar el confinamiento resulta esencial para que los equipos puedan trabajar con mayor rapidez y seguridad. Bernabé ha pedido a la población que preste atención a todas las recomendaciones y ha recordado que los trabajadores cuentan con el permiso climatológico, que contempla la posibilidad de no acudir al puesto de trabajo cuando hay alerta roja.

‼️ A quienes estáis en el litoral sur de provincia de Valencia y litoral norte de provincia Alicante, cumplid con el confinamiento para facilitar los rescates. ‼️Hay zonas a las que no se puede acceder y hay muchas personas esperando a ser rescatadas por @UMEgob, @policia… pic.twitter.com/AwcrRdRRXs — Pilar Bernabé /❤️ (@pilarbernabe) October 19, 2026

La Generalidad y el Gobierno han reiterado su llamamiento a la calma y a la colaboración ciudadana mientras continúan las labores de asistencia y rescate en las zonas afectadas.