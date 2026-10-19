Una anciana muere en Oliva por las graves inundaciones provocadas por el temporal Adam

La virulencia de las precipitaciones asociadas a la borrasca Adam se ha cobrado una vida en la Comunidad Valenciana. El Ayuntamiento de Oliva ha confirmado este lunes el fallecimiento de una mujer octogenaria como consecuencia del temporal, tras una madrugada marcada por el agua acumulada, que ha llegado a superar el metro y medio de altura en diversos puntos de la localidad costera.

El teniente de alcalde del municipio, Joan Mata, ha expresado el pesar de la corporación y de los vecinos ante la tragedia: "La perdida de vidas humanas es lo más duro y estamos todos unidos en este sentir y este dolor". Mata ha precisado que el panorama se complicó de forma severa a partir de las 04:30 horas, cuando las lluvias torrenciales se intensificaron sobre un terreno saturado y con un mar embravecido que impedía el desagüe natural.

Los puntos más comprometidos se han concentrado en las inmediaciones del litoral, en las proximidades a las desembocaduras fluviales y en zonas diseminadas no urbanas. Ante la imposibilidad de acceder por vía terrestre a varias construcciones anegadas, los equipos de emergencia han recurrido a helicópteros de rescate para auxiliar a vecinos que permanecían atrapados. Más de un centenar de personas han sido ya atendidas en el Centro Polivalente municipal, donde reciben cobijo, alimentos y asistencia médica.

El recuerdo de las inundaciones de hace unos meses sigue presente en la comarca. "La dana del 29 de octubre de 2024 sigue muy presente en el imaginario colectivo de los valencianos", ha señalado Mata, quien ha pedido prudencia a la población para que permanezca en sus hogares y que aquellos que se encuentren en plantas bajas busquen resguardo en las alturas superiores.

Una situación distinta se ha vivido a pocos kilómetros, en la vecina localidad de Gandía, donde su alcalde, José Manuel Prieto, ha señalado que la ciudad avanza hacia una progresiva normalidad. Pese a que el aguacero registrado entre las 03:00 y las 08:00 horas colapsó temporalmente las calles y forzó rescates en lancha cerca de la playa, no se han registrado daños personales graves gracias al comportamiento cívico de los residentes ante las alertas preventivas.