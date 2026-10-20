Pérez Llorca aprueba ayudas por el temporal Adam y pide declarar Valencia y Alicante como zonas catastrófica

Juanfran Pérez Llorca ha anunciado la aprobación de un paquete de ayudas para los municipios afectados por el temporal Adam y ha avanzado que también se va a pedir al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica, tras las inundaciones, en el sur de Valencia y en el norte de Alicante. Además, el jefe del Consell ha anunciado que esta próxima tarde se va a celebrar un pleno extraordinario donde se aprobarán las diferentes medidas de apoyo para paliar los daños provocados por el temporal.

Pérez Llorca ha mantenido un encuentro esta mañana con los alcaldes de las localidades y con los consellers que conforman su gobierno para conocer las necesidades fundamentales de los damnificados. El presidente valenciano ha trasladado que se van a habilitar zonas de acopio de residuos para gestionar la limpieza y se enviará personal de refuerzo que colaborarán con los equipos municipales.

Implicació i dedicació, cada hora, cada dia. La seua presència i actuació directa han sigut essencials per a atendre les persones i respondre a les necessitats de l'emergència. pic.twitter.com/ON3RqbYKb0 — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) October 20, 2026

Coordinación con la ciudadanía

El presidente de la Generalitat destacaba la importancia de mantener una acción coordinada entre todas las áreas del Consell para ofrecer una respuesta eficaz y cercana a los afectados, especialmente a familias, autónomos, empresas y ayuntamientos que requieran más apoyo para superar las consecuencias del la DANA Adam.

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