Sánchez, abucheado en Oliva, vuelve a prometer ayudas tras la Dana Adam y culpa al cambio climático

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado este martes hasta la localidad valenciana de Oliva, una de las más afectadas por la dana Adam, para supervisar los trabajos del Puesto de Mando Avanzado tras el paso del temporal. Acompañado por el presidente de la Generalidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, el jefe del Ejecutivo conoció de primera mano las consecuencias de un episodio meteorológico que ha dejado al menos cuatro víctimas mortales y miles de desalojados, golpeando con especial virulencia a comarcas como La Safor y La Marina Alta. A su llegada, el presidente del Gobierno no pudo evitar las quejas y abucheos de los vecinos de la zona.

Posteriormente, durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Sánchez anunció que el próximo Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para todos los municipios damnificados y prometió la movilización inmediata de recursos económicos estatales y adelantó medidas para agilizar la contratación pública de urgencia, asegurando que su gabinete estará presente en todas las fases dirigidas a recobrar la normalidad. Algo que Sánchez ya ha hecho con otras catástrofes como la dana del 29 de octubre de 2024 o con la erupción del volcán de La Palma. Ambos territorios sigues esperando ayudas, medidas y una reconstrucción real de las zonas afectas.

Pese a que puso en valor la coordinación interadministrativa desarrollada durante las horas más críticas del temporal, Sánchez no tardó en trasladar el foco hacia el terreno político. Tras calificar de ejemplar el funcionamiento conjunto de las instituciones autonómicas y locales frente a la catástrofe, el dirigente socialista insistió en que esta sintonía técnica no debe limitarse a la respuesta inmediata posterior al desastre, sino que debe extenderse a la planificación previa.

La coordinación salva vidas, la anticipación reduce riesgos y la colaboración institucional es la mejor garantía para responder ante quienes más nos necesitan, como se ha demostrado estos días en la Comunitat Valenciana. Urge un gran acuerdo de país para reforzar la cooperación,… pic.twitter.com/TqnEHotta6 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 20, 2026

Bajo este pretexto, el mandatario volvió a recurrir a su habitual retórica para reclamar un "gran acuerdo de país" frente a lo que definió como una "emergencia climática ineludible". Sánchez utilizó la figura del elefante en la habitación para señalar a quienes cuestionan las políticas ecologistas, reclamando cuantiosas inversiones públicas orientadas a levantar infraestructuras resilientes ante los fenómenos atmosféricos que sacuden la cuenca mediterránea.

El jefe del Ejecutivo concluyó su recorrido elogiando el compromiso de los alcaldes afectados, de quienes destacó su iniciativa a la hora de advertir a la población con megáfonos en plena crecida de las aguas. Una entrega municipal que, según defendió, demuestra la necesidad de alcanzar consensos de Estado que sitúen la adaptación climática en el eje central de las prioridades presupuestarias y regulatorias.

PP y Vox en contra de la visita y del uso del Falcon

PP y Vox han censurado con dureza la actitud de Pedro Sánchez al considerar que su desplazamiento obedece únicamente a una maniobra de propaganda calculada al milímetro.

Tras la junta de síndics celebrada este martes, el portavoz adjunto del Partido Popular, Nando Pastor, criticó con severidad el despliegue del líder socialista. Según denunció el dirigente popular, el jefe del Ejecutivo no se ha desplazado para conocer de primera mano el drama de los vecinos ni para palpar la realidad sobre el terreno, sino que ha recurrido a una logística diseñada para no entrar en contacto con los ciudadanos. En este sentido, Pastor afeó que Sánchez utilizara el avión oficial Falcon hasta el aeropuerto de Manises para enlazar inmediatamente después con un helicóptero que lo trasladó de manera directa hasta el Puesto de Mando Avanzado en Oliva.

Para la formación popular, se trata del mismo modus operandi ya visto durante el incendio forestal de la Vall d'Uixó el pasado verano. Pastor incidió en que el presidente del Gobierno rehúye el contacto espontáneo con la población y prefiere rodearse de perímetros de seguridad para evitar cualquier muestra de malestar. "No viene a pisar barro ni a compartir sin cordón policial de tú a tú con los ciudadanos afectados", subrayó el parlamentario autonómico, quien remarcó que Sánchez acude a la zona de la catástrofe "blindado y encapsulado para dar una imagen de falsa apariencia" y aparentar una cercanía que no es real.

Por su parte, el portavoz de Vox en el parlamento autonómico, José María Llanos, se pronunció en términos semejantes de censura hacia el comportamiento del presidente. Llanos aseguró que en su formación no esperan "nada positivo" de la estancia de Sánchez en la región, argumentando que el dirigente del PSOE vive instalado en una constante lógica electoral. A juicio del representante de Vox, el fuerte dispositivo de seguridad que acompaña al mandatario responde al temor a la calle, indicando que el presidente necesita acudir fuertemente protegido ante el rechazo social que suscitan sus decisiones.

Llanos concluyó señalando que Sánchez difícilmente puede pasear con tranquilidad entre los ciudadanos debido a las medidas perjudiciales que, a su juicio, viene aplicando contra los intereses de los españoles a lo largo de su mandato. Con este escenario, la visita del presidente a las zonas afectadas por el temporal ha quedado marcada por el reproche generalizado de la derecha parlamentaria ante lo que consideran un blindaje oficial frente a los damnificados.