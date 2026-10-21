La justicia encausa a una mujer por amenazar a Carlos Mazón en redes sociales

Tras las DANA de octubre de 2024, la cual va a cumplir dos años la próxima semana, la figura de Carlos Mazón, ex presidente de la Generalitat Valenciana, continúa patente para la izquierda valenciana. Ya no solo Partido Socialista y Compromís recurren al nombre del expresidente valenciano para hacer campaña contra el PP valenciano y Juanfran Pérez Llorca, sino que en redes sociales todavía se siguen leyendo insultos e improperios contra Mazón.

Esta mañana hemos conocido que la justicia ha encausado a una mujer por delitos de amenazas contra Mazón tras las inundaciones de octubre de 2024. Esta mujer, cuya identidad no ha sido publicada, se hacía pasar en X por otra persona bajo el siguiente pseudónimo: "John Clarence Woods". La mujer está acusada por concurrir en amenazas en redes sociales al expresidente valenciano con mensajes como: 'Tenemos que hacer que vuelvan más bombas lapa y que subseres como tú sientan que cada día pueda ser el último'.

Según el auto emitido el pasado 5 de octubre, esta mujer también envió más mensajes en su perfil anónimo. 'El ús de la violencia fins les últimes conseqüències contra esta panderola és necessària', es otra de las afirmaciones que se publicaron.

Más amenazas en los últimos meses

Otros mensajes de esa cuenta, publicados el 27 de abril de 2025, indicaban: 'Después de todo son lloros porque tenéis 20 kg de Goma2 en los bajos de tu coche'. Un día estarás doxeado y vas a rezar por qué acabemos rápido contigo, cucaracha', y 'Después os ponéis a llorar porque vuelven los 9mm Parabellum en vuestras nucas, subhumanas'.

El primero de los mensajes incluía uno de Carlos Mazón y los otros tres eran respuestas a mensajes emitidos en la cuenta del expresident de la Generalitat, según señala el auto, que indica que la mujer investigada ha prestado declaración y ha sido informada de los hechos que se le atribuyen.

"Delito de amenazas"

El auto emitido incide en que "en el presente caso, los hechos por los que se siguen las diligencias son, aparentemente, constitutivos de delito de amenazas sin perjuicio de la calificación que pueda resultar en definitiva y, por tanto, comprendido por su pena en el ámbito de procedimiento abreviado".