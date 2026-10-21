Pérez Llorca aprueba 23,5 millones de euros para los valencianos afectados por la DANA Adam

Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana, informó ayer tras la visita a Oliva del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de las ayudas que se ponen a disposición de los valencianos afectados por el temporal ADAM. En el pleno extraordinario del Consell se ha aprobado una primera línea de ayudas inmediatas por valor de 23,5 millones de euros.

Lo trasladó el presidente valenciano en una declaración institucional donde desgranó las dotaciones económicas "que van a marcar la recuperación de las zonas afectadas y sus vecinos".

Las familias perjudicadas por el temporal recibirán una ayuda urgente de 6.000 euros para reponer enseres y afrontar los daños en caso de que se trate de la vivienda habitual y 3.000 euros si es la segunda residencia. Además, las que hayan perdido por completo su vivienda habitual, recibirán una ayuda de 800 euros durante un año para poder realojarse.

ℹ️ Informació sobre les ajudes per als afectats per la #DanaAdam 🏠 Ajudes per danys en vivendes 🏛️ 200.000 € per municipi afectat 📲 Sol·licituds a través de la seu electrònica de la Generalitat o presencialment a les oficines PROP. pic.twitter.com/ZWiIe1BbVG — Generalitat (@generalitat) October 20, 2026

Ayudas para los ayuntamientos

Los ayuntamientos afectados contarán con hasta 200.000 euros para cubrir sus gastos urgentes, con un presupuesto inicial de 17,5 millones de euros. En total, las medidas aprobadas destinadas suman 23,5 millones de euros movilizados. Desde la Generalitat, se ofrecerá asistencia jurídica, notarial y registral gratuita para los afectados que así lo requieran en trámites de aseguradoras o reclamaciones.

Tal y como ha explicado Pérez Llorca, las ayudas son directas y sin burocracia por lo que habrá una única solicitud que podrá hacerse online en la sede de la Generalitat o de forma presencial en los ayuntamientos y las oficinas PROP.

Vuelta a la normalidad

En las últimas horas, los municipios del sur de Valencia y del norte de Alicante han comenzado a volver a la normalidad habitual con la limpieza de colegios, la apertura de centros de salud al completo y la recuperación total de las líneas de transporte público. Los únicos centros sanitarios por abrir son los consultores auxiliares de Els Poblets y Piles. También se ha reiniciado hoy la actividad lectiva.