Libertad Digital convoca en Valencia un foro informativo sobre el modelo educativo valenciano

Libertad Digital organiza "Educación con Libertad: el modelo educativo valenciano", un foro que reunirá en Valencia a representantes institucionales, académicos y agentes sociales para analizar y poner en valor la política educativa impulsada por la Generalitat Valenciana en la presente legislatura.

El encuentro llega en un momento clave: tras la aprobación de la Ley 1/2024 de Libertad Educativa, la resolución del conflicto docente de la primavera de 2026 —con el acuerdo salarial alcanzado en mayo con ANPE y CSIF— y el inicio del curso 2026-2027 bajo el nuevo marco de libertad de elección lingüística, la Comunidad Valenciana se sitúa en el centro del debate educativo nacional. El curso ha arrancado con 808.688 alumnos en centros sostenidos con fondos públicos, un presupuesto educativo de 7.749 millones de euros y 4.834 docentes más, con ratios más bajas por aula. El foro ofrecerá un espacio de reflexión y contraste de opiniones sobre los ejes de esta política: libertad de elección, calidad educativa, pluralidad de la oferta y normalización de las relaciones entre Administración y comunidad docente.

La jornada arrancará a las 11:30 con una conversación con la consejera Carmen Ortí, que repasará el balance de la política educativa de la Generalitat y los retos que quedan por delante en la legislatura. A continuación, a las 12:00 horas, comenzará una mesa redonda de una hora, presentada y moderada por la periodista de Libertad Digital Leticia Vaquero, en la que los ponentes expondrán sus posiciones y responderán a las cuestiones que plantee la moderadora sobre la realidad del sistema educativo valenciano.

La consejera María del Carmen Ortí

La voz de las familias y de los centros

La mesa estará integrada por tres ponentes. Sonia Terrero, presidenta de COVAPA, la Confederación Valenciana de APA y AMPA (Confederación Valenciana de Padres de Alumnos), y Rafael Araújo, secretario técnico de CONCAPA Alicante, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, trasladarán la perspectiva de las familias, protagonistas de la libertad de elección, sobre el derecho a elegir el modelo educativo de sus hijos. Junto a ellos participará Marisa Artiaga, vicepresidenta del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana y presidenta de CECE Alicante, la Asociación Empresarial de Centros de Enseñanza y Formación de Alicante, que aportará la visión de los centros educativos y del órgano de participación de la comunidad escolar.

La libertad de elección está en el centro de la política educativa de la Generalitat, y las familias son quienes mejor pueden explicar cómo se vive en la práctica: qué opciones tienen a su alcance, qué información necesitan para decidir y qué esperan de los centros y de la Administración. Por eso el foro da voz a dos de las principales organizaciones de padres, que aportarán la perspectiva de quienes eligen y acompañan cada día la educación de sus hijos.

Los ponentes y la consejera tratarán, previsiblemente, cuestiones como el derecho de las familias a elegir la lengua en la que estudian sus hijos y lo que ha supuesto hasta ahora la Ley 1/2024; el papel de la escuela concertada y la diversidad de opciones que se ofrecen a los alumnos; el nivel de la enseñanza y los resultados académicos; la implicación de los padres y de sus asociaciones a la hora de escoger centro y modelo; y el ambiente de trabajo en las aulas, con una relación más fluida entre los docentes y de la Administración.

Entender el sistema

El debate se apoyará en datos concretos sobre el estado de la educación valenciana. La incorporación de 4.834 docentes más y la reducción de las ratios por aula, el presupuesto educativo de 7.749 millones de euros o el acuerdo salarial con ANPE y CSIF son algunas de las cifras y decisiones que permiten valorar hasta dónde ha llegado la política educativa de la Generalitat y qué retos quedan por delante.

Un colegio de la Comunidad Valenciana

Con ello, el foro pretende ir más allá de la consigna y ofrecer a los ciudadanos información útil para formarse una opinión propia: qué cambia con la Ley 1/2024, cómo afecta a cada familia y a cada centro, y qué balance cabe hacer del modelo valenciano tras su primer curso completo de aplicación.

El foro tiene un alto valor informativo y de divulgación: aportará datos, explicaciones y posiciones concretas a las familias y a la ciudadanía en general sobre un asunto que afecta directamente a cientos de miles de alumnos valencianos. Libertad Digital ofrecerá la jornada en directo en streaming, a través de su web y de su canal de YouTube, y publicará después las crónicas y los vídeos editados de la conversación con la consejera y de la mesa redonda, con amplia repercusión en libertaddigital.com y en redes sociales.