María José Catalá anuncia un presupuesto récord para Valencia con bajada fiscal y enfocado en vivienda

El Ayuntamiento de Valencia ha diseñado para 2027 las cuentas más expansivas y saneadas de su historia reciente. La alcaldesa de la capital del Turia, María José Catalá, ha presentado este viernes el proyecto presupuestario municipal, que ascenderá a 1.361.149.384 euros —un 8,8 por ciento más respecto al ejercicio precedente— y alcanzará los 1.580,3 millones de euros en su cifra consolidada, lo que supone un avance interanual del 11 por ciento.

Tras presidir los actos de la Policía Local, la primera edil ha defendido que las nuevas cuentas reflejan la "salud de roble" de las finanzas del consistorio. Un vigor contable que se produce, además, sin recurrir a la asfixia contributiva. Catalá ha subrayado que este crecimiento se compatibiliza con el mantenimiento estricto de la bajada de impuestos aprobada al inicio de la legislatura y con un ambicioso ritmo de desendeudamiento que situará la deuda viva en 50 millones de euros a finales de 2027, frente a los 75 millones heredados del anterior gobierno municipal.

La alcaldesa ha expuesto que "el área de gestión que experimenta una subida más destacada" en las cuentas del consistorio para 2027 "también es vivienda y proyectos urbanos". "Destinamos a vivienda en este presupuesto más de 39 millones de euros, cuando en el último presupuesto del anterior gobierno municipal --formado por Compromís y PSPV-- se destinaba poco más de 5 millones de euros--, ha indicado.

En contraposición a la parálisis presupuestaria que suele afectar a otras administraciones públicas, el equipo de gobierno local elevará el texto al Consejo Social de la Ciudad el próximo lunes y lo remitirá a la Comisión de Hacienda antes de someterlo al voto del Pleno ordinario de octubre el próximo martes. Con ello, la dirigente popular ha presumido de cumplir "en tiempo y plazo" para que Valencia disponga de su marco fiscal y contable en vigor al comenzar el nuevo ejercicio.

Catalá ha concluido sintetizando las bases de su proyecto político: una gestión que aspira a consolidar una urbe con "menos impuestos y mejores servicios", centrada en fortalecer la seguridad ciudadana, la limpieza de las calles y el rigor de la disciplina financiera frente a las recetas intervencionistas de sus antecesores.