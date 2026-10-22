Pilar Bernabé tilda de "robo" la decisión del Constitucional sobre la 'ley de nietos' y responde al PP

Pilar Bernabé ha tenido una semana muy ajetreada. Ayer, registró su candidatura como número uno en las listas del PSOE al Congreso de los Diputados tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. A inicios de semana conocimos que Bernabé dejaba de ser Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y le sustituía Roger Llanes. Además, Bernabé se vio envuelta en una polémica por las decisiones judiciales sobre su número dos en la delegación del gobierno y por las críticas del Partido Popular valenciano por su ausencia este pasado fin de semana en las zonas afectadas por el temporal Adam.

A todo ello, se le debe sumar sus últimas declaraciones en las que critica la decisión del Tribunal Constitucional sobre la 'ley de nietos' donde una mayoría aplastante tumbó la propuesta emitida por el Defensor del Pueblo. Bernabé pidió a los ciudadanos que voten el 29N por "las más de 144.000 personas que no pueden votar porque la derecha y la ultraderecha han hecho todo lo posible para que se les quite el voto".

Tras depositar su candidatura, Bernabé volvió a avisar que de cara a los comicios del próximo mes al otro lado del PSOE y la extrema izquierda hay "oscuridad, miedo, odio, insulto y freno que no nos deja avanzar".

Ausencia durante el temporal

El pasado sábado estuvo presente en Fuenlabrada, en el ya inolvidable acto de precampaña electoral donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez besó a su mujer y le dijo "te quiero" ante los asistentes. Durante ese mismo acto, en la Comunidad Valenciana ya comenzaron a sonar las alarmas debido a la inestabilidad meteorológica que se avecinaba.

El Partido Popular a través de su portavoz parlamentario, Nando Pastor, recriminó la actitud de Bernabé de que estuviera el pasado sábado en Madrid "bailando por los tablaos de los mítines del PSOE", mientras "todos los valencianos, hasta el último, sabían la que podía caer" ante las alertas por lluvias.

Bernabé replica al PP ante las críticas por la dana Adam: "Yo siempre estoy" https://t.co/DuhQ3h94lx pic.twitter.com/DaOAfG7AN0 — Europa Press TV (@europapress_tv) October 21, 2026

Frente a ello, Bernabé defendió su postura afirmando que siempre está presente con los valencianos durante las emergencias. "Siempre cumplo con mis obligaciones, siempre lo he hecho. Nunca he dejado de hacerlo. Desde el día que entré hasta el día que me fui", ha reivindicado.