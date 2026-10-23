El Ayuntamiento de Valencia desbloquea el PAI de Benimaclet tras décadas de atasco

El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este viernes el PAI de Benimaclet con los votos a favor del Partido Popular y de Vox y el rechazo de Compromís y Partido Socialista. También se han opuesto a esta decisión las entidades vecinales del barrio de Benimaclet.
El proyecto, con Metrovacesa como promotora que lidera a los propietarios del sector, sale adelante tras más de dos décadas de tramitación. Prevé construir 1.345 viviendas, 400 de ellas protegidas, y reservar 20.000 metros cuadrados para viviendas destinadas a alquiler asequible para menores de 45 años.
El PAI de Benimaclet también contempla cerca de 70.000 m2 de zonas verdes y unos 32.000 m2 de suelo para dotaciones públicas, usos educativos, deportivos y otros servicios. El paso siguiente a la aprobación del PAI es la fase de reparcelación, necesaria para concretar la distribución de las parcelas resultantes y las cargas de urbanización, según explicaron desde el gobierno municipal.
Juan Giner, concejal de Urbanismo, ha defendido la política de vivienda del PP de Valencia explicando que "el derecho a la vivienda necesita más viviendas".
Las críticas de Compromís
La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha denunciado que el PAI se aprueba "por la puerta de atrás para dar vía libre a Metrovacesa y sin escuchar las demandas vecinales".
Robles ha augurado que no habrá 300 viviendas sociales para jóvenes, ya que "no están contempladas en este plan", y también ha puesto en duda a quién van destinadas las casas porque "el precio no bajará en ningún caso de 400.000 euros".
Plan de presupuestos
Tal y como se informó ayer, el Ayuntamiento de Valencia ya ha anunciado los últimos presupuestos de la legislatura con cifras récord, enfocado en la vivienda y en las rebajas fiscales.
María José Catalá indicó que "destinamos a vivienda en este presupuesto más de 39 millones de euros, cuando en el último presupuesto del anterior gobierno municipal de Joan Ribó se destinaba poco más de 5 millones de euros.