El Ayuntamiento de Valencia desbloquea el PAI de Benimaclet tras décadas de atasco

El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este viernes el PAI de Benimaclet con los votos a favor del Partido Popular y de Vox y el rechazo de Compromís y Partido Socialista. También se han opuesto a esta decisión las entidades vecinales del barrio de Benimaclet.

El proyecto, con Metrovacesa como promotora que lidera a los propietarios del sector, sale adelante tras más de dos décadas de tramitación. Prevé construir 1.345 viviendas, 400 de ellas protegidas, y reservar 20.000 metros cuadrados para viviendas destinadas a alquiler asequible para menores de 45 años.

🔵 Dos modelos de vivienda: el del gobierno de @mjosecatala, que construye viviendas, y el de la izquierda, basado en la demagogia, promesas y mentiras. 🗣️ @JCcaballeroM #PleValencia pic.twitter.com/NLvMifGFm5 — PP Valencia (@popularesVLC) October 23, 2026

El PAI de Benimaclet también contempla cerca de 70.000 m2 de zonas verdes y unos 32.000 m2 de suelo para dotaciones públicas, usos educativos, deportivos y otros servicios. El paso siguiente a la aprobación del PAI es la fase de reparcelación, necesaria para concretar la distribución de las parcelas resultantes y las cargas de urbanización, según explicaron desde el gobierno municipal.

Juan Giner, concejal de Urbanismo, ha defendido la política de vivienda del PP de Valencia explicando que "el derecho a la vivienda necesita más viviendas".

👉🏻 El derecho a la vivienda necesita viviendas. El modelo de @mjosecatala: En 3 años hemos impulsado más de 1.000 y hoy damos un paso decisivo para sumar 1.345 más. La izquierda que hoy ha votado en contra de construir vivienda es la misma que solo construyó 14 viviendas en 8… pic.twitter.com/WExInfR7lj — PP Valencia (@popularesVLC) October 23, 2026

Las críticas de Compromís

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha denunciado que el PAI se aprueba "por la puerta de atrás para dar vía libre a Metrovacesa y sin escuchar las demandas vecinales".

Robles ha augurado que no habrá 300 viviendas sociales para jóvenes, ya que "no están contempladas en este plan", y también ha puesto en duda a quién van destinadas las casas porque "el precio no bajará en ningún caso de 400.000 euros".

El Ple de l'Ajuntament de València, amb la majoria de PP i VOX, acaba d'aprovar el PAI de Benimaclet. Un projecte especulatiu per fer vivendes a 500.000€ dmaunt de l'horta. Un projecte on només guanya Metrovacesa. O els tirem del govern o ens expulsaran a tots de València. — Compromís València (@CompromisVLC) October 23, 2026

Plan de presupuestos

Tal y como se informó ayer, el Ayuntamiento de Valencia ya ha anunciado los últimos presupuestos de la legislatura con cifras récord, enfocado en la vivienda y en las rebajas fiscales.

María José Catalá indicó que "destinamos a vivienda en este presupuesto más de 39 millones de euros, cuando en el último presupuesto del anterior gobierno municipal de Joan Ribó se destinaba poco más de 5 millones de euros.