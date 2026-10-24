El calvario de las víctimas de la DANA dos años después: "miedo" y una justicia que no llega

A punto de cumplirse el segundo aniversario de la trágica DANA que el 29 de octubre de 2024 asoló la provincia de Valencia y se cobró la vida de 233 personas, las víctimas mortales y los afectos continúan padeciendo el peso de una respuesta tardía y de un proceso de justicia que no llega a la velocidad que su dolor exige. Las tres agrupaciones principales de afectados siguen teniendo la sensación de que dos años después, siguen varados sin ningún tipo de ayuda ni respuesta, "en la casilla de salida".

Las portavoces de estos colectivos —Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O; Mariló Gradolí, de la Asociación de Víctimas de la DANA 29 d'Octubre; y Elisabeth González, vicepresidenta de la Asociación Víctimas y Damnificados Dana Valencia— han manifestado, en declaraciones a Europa Press, que el paso del tiempo no ha mitigado el impacto, sino que lo ha agudizado al constatarse que la verdad, la reparación y la depuración de responsabilidades avanzan con lentitud.

"Dos años después, cuando llueve, todavía pasamos miedo"

A la ausencia irreparable de los seres queridos se suma la secuela psicológica que revive en cada episodio de inclemencias meteorológicas como las que hemos vivido en las últimas semanas. La falta de un plan de acompañamiento duradero por parte del Ejecutivo autonómico es una de las principales críticas de las portavoces, quienes recuerdan que la atención especializada tuvo que articularse a través de la Delegación del Gobierno y el Ministerio de Sanidad mediante las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USMES), tras un despliegue inicial de la Generalidad que califican de ineficaz y efímero.

Las representantes señalan que la falta de infraestructuras hidráulicas de calado para mitigar futuros eventos torrenciales perpetúa una situación de constante vulnerabilidad psicológica en la población afectada, traduciéndose en episodios de ansiedad generalizada e insomnio cada vez que se declaran alertas por lluvias. "Dos años después, cuando llueve, todavía pasamos miedo, todavía nos revuelve el estómago y nos vuelve de nuevo al 29 de octubre de 2024", explica Gradolí.

"No es aprendizaje, es evitación de responsabilidades"

Al evaluar la gestión de los avisos y alertas ante recientes episodios meteorológicos en la Comunidad Valenciana, las asociaciones rechazan la narrativa oficial que atribuye las mejoras a un proceso de "aprendizaje". Desde su perspectiva, lo ocurrido en octubre de 2024 respondió a una negligencia por el incumplimiento de los protocolos vigentes. Ahora "no es que se haya aprendido, es que simplemente se han aplicado unos protocolos que el 24 de octubre de 2024 no se aplicaron", sostiene Rosa Álvarez.

De cara al futuro desarrollo urbano y de infraestructuras en las zonas castigadas, los colectivos piden ir más allá de la mera restauración de lo dañado. Defienden la necesidad de reconsiderar los criterios de edificación e integración territorial bajo el asesoramiento de equipos multidisciplinares donde la geografía y el criterio técnico primen sobre las decisiones políticas. Asimismo, reclaman que la emisión de alertas públicas quede desvinculada del ámbito político y sea gestionada directamente "por gabinetes de expertos".

En el terreno de las responsabilidades políticas y judiciales, los colectivos expresan un firme rechazo ante la posibilidad de que Carlos Mazón permanezca en las candidaturas electorales o mantenga su condición de aforado mediante una eventual designación como senador territorial.

Para Álvarez, es necesario "que se haga justicia, que se haga reparación y sobre todo mantener la memoria, pero no una memoria solamente de recuerdo, sino como testimonio para que nunca más vuelva a pasar". "La justicia es lenta, aunque de momento confiamos porque se está haciendo una buena instrucción". Para Álvarez, es necesario "que se haga justicia, que se haga reparación y sobre todo mantener la memoria, pero no una memoria solamente de recuerdo, sino como testimonio para que nunca más vuelva a pasar".