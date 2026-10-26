Catalá liderará la lista del PP al Congreso por Valencia: "Hay mucho en juego"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, encabezará la lista del Partido Popular por la circunscripción valenciana al Congreso de los Diputados de cara a los comicios generales del 29 de noviembre. La regidora ha justificado este movimiento al considerar que España afronta una cita en la que "hay mucho en juego", si bien ha querido despejar cualquier duda sobre su continuidad municipal al prometer que la ciudad seguirá siendo su máxima prioridad.

Durante su intervención en un encuentro institucional, la mandataria popular ha argumentado que el país atraviesa un trance "determinante y decisivo" en el que resulta imprescindible desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. Catalá ha remarcado la urgencia de aunar esfuerzos para restituir la estabilidad en la nación, erosionada por la degradación del debate político y por los recurrentes disturbios separatistas que castigan la convivencia ciudadana.

En este sentido, la responsable municipal ha subrayado que los servidores públicos no pueden ponerse de perfil ante la decadencia del Estado de derecho. Según ha defendido, resulta prioritario cambiar al presidente del Gobierno y a todo su equipo para reconducir la gestión hacia materias esenciales como la economía, la vivienda, las infraestructuras y la movilidad, dejando atrás la corrupción política y el despilfarro de los caudales públicos.

Frente al debate sobre la compatibilidad de responsabilidades entre el consistorio y la Cámara Baja, la dirigente ha recordado su experiencia previa cuando asumió la alcaldía de Torrent mientras ocupaba el segundo puesto en la candidatura nacional. Catalá ha sido tajante al recalcar que "Valencia siempre será lo primero" ante cualquier contingencia, descartando que una hipotética oferta ministerial tras una victoria de Alberto Núñez Feijóo altere ese compromiso.

La propuesta electoral al Congreso se complementará en el Senado con la candidatura de la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, con quien integrará el ticket electoral por la provincia. A la lista se suma igualmente el regidor de Utiel, Ricardo Gabaldón, configurando un equipo de marcado perfil municipalista orientado a aglutinar el voto constitucionalista y asegurar una representación decisiva en las Cortes Generales.