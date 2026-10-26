El Consejo de Ministros aprobará mañana ayudas para los pueblos valencianos arrasados por la dana Adam

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la declaración de zona gravemente afectada para las localidades valencianas impactadas por el temporal Adam. Así lo ha confirmado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante su recorrido por los municipios de Gandía y Oliva, calificando este paso administrativo como un trámite imprescindible para que los fondos públicos comiencen a distribuirse entre los damnificados con la mayor celeridad posible.

Según los registros oficiales, el Consorcio de Compensación de Seguros contabilizaba hasta este domingo alrededor de 13.000 solicitudes de indemnización. La localidad de Oliva concentra prácticamente la mitad de estas reclamaciones, evidenciando la severidad de las precipitaciones en la comarca de La Safor. El desglose provisional revela una afección equitativa entre bienes inmuebles y automóviles, con aproximadamente 6.000 expedientes de viviendas y comunidades de propietarios, y un volumen idéntico correspondiente al parque móvil siniestrado.

Para hacer frente a este aluvión de trámites burocráticos y evitar demoras en las valoraciones económicas, el Ejecutivo incorporará de manera inmediata un refuerzo de 150 peritos adicionales a la plantilla del organismo asegurador. El titular de Economía ha subrayado la necesidad de agilizar los procedimientos sobre el terreno con el objetivo de evaluar las pérdidas de familias y negocios locales, evitando que la lentitud administrativa lastre la recuperación del tejido productivo.

Durante su visita a Gandía, Cuerpo mantuvo un encuentro con los representantes de la Federación de Empresarios de La Safor y comprobó personalmente los estragos sufridos en instalaciones turísticas como el Camping Kiko Park, donde los efectos de las inundaciones continúan patentes. En la comitiva gubernamental participaron asimismo la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant; el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Roger Llanes, y la comisionada para la reconstrucción, Zulima Pérez.

El responsable económico tuvo además palabras de recuerdo para las víctimas mortales ocasionadas por este último temporal, extendiendo su homenaje a quienes perdieron la vida en la trágica DANA del pasado 29 de octubre, de la que se cumplen dos años esta misma semana. La efectividad de estas medidas y la supresión de trabas en la concesión de coberturas resultarán determinantes para devolver la actividad económica a los sectores afectados en el menor plazo de tiempo.