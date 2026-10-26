Feijóo volverá a la plaza de toros de Valencia para el gran mitin de campaña del PP

El Partido Popular regresará a su plaza talismán. El candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, encabezará el acto central de la formación en la región el próximo sábado 21 de noviembre en la plaza de toros de Valencia. Se trata de un enclave con un fuerte componente simbólico para los populares, escenario tradicional de sus grandes mayorías absolutas en territorio valenciano.

Fuentes de la dirección de campaña del PPCV han confirmado a Europa Press que la maquinaria electoral trabaja ya a pleno rendimiento para llenar el acto y exhibir una demostración de músculo en un momento decisivo. En la formación reina el optimismo y sostienen que la elección de este recinto evidencia el peso estratégico que la demarcación ostenta dentro del proyecto nacional de la organización de centro-derecha.

El compromiso de completar el aforo del coso fue verbalizado recientemente por el presidente de la Diputación de Valencia y líder provincial de la formación, Vicent Mompó. Durante una cita en el Palau de les Arts, el dirigente popular se comprometió formalmente a reventar el coso taurino en plena carrera electoral hacia la cita del 29N, garantizando la movilización plena de las bases.

En aquella misma tribuna, Núñez Feijóo ya adelantó que regresaría pronto a la capital levantina y dedicó un recuerdo para las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, catástrofe que costó la vida a 233 personas y cuya reconstrucción permanece en el centro del debate público. Feijóo quiso evidenciar su implicación personal con una sociedad civil aún convaleciente por los daños de las inundaciones.

La plaza de toros de Valencia ya albergó un multitudinario mitin de Feijóo en las autonómicas y municipales de 2023. En aquella convocatoria compartió tribuna con Carlos Mazón y María José Catalá. Esta última, actual alcaldesa de la ciudad, asume ahora el reto como cabeza de lista al Congreso por Valencia, en una jornada con la que el PP confía en propulsar a su líder en la recta final hacia la llegada a la Moncloa.