Cayetana Álvarez de Toledo reivindica la fuerza de Castellón para el 29N: "Que tenga voz propia en el futuro de España"

Cayetana Álvarez de Toledo presenció en Castellón un acto de precampaña organizado por el Partido Popular de la provincia para reivindicar las necesidades y denunciar los abandonos que ha sometido el Gobierno de España a la provincia castellonense. La actual número 2 del PP recalcó que, a partir del 29 de noviembre, "los españoles vuelvan a sentirse orgullos no solamente de España, sino también de sus políticos".

Álvarez de Toledo calificó los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez como "la era de la indecencia". "Han sido los años de las cloacas, las joyas, las putas, las saunas, los enchufes, las mordidas, los narcos y las mafias", aseveraba la representante popular. "¿Es ldecente intentar contratar a una banda de narcos para que eliminen a la juez que investiga al hermano del presidente del Gobierno?", se preguntó la diputada popular.

La "voz propia" de Castellón

La Comunidad Valenciana es un bastión para poder conseguir el Gobierno de España. Alberto Núñez Feijóo ya lo defendió en Valencia y ayer, en Castellón, Cayetana Álvarez de Toledo junto a la alcaldesa, Begoña Carrasco, y la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, se reivindicó la "voz propia" de Castellón en una futura nueva etapa del Gobierno de España con Feijóo como presidente.

Carrasco ensalzó las intervenciones de Álvarez de Toledo en el Congreso, que según ella "han demostrado que hablar en política no consiste únicamente en tomar la palabra, consiste en saber utilizarla". También ha defendido que "el 29 de noviembre es un día muy importante para España y para Castellón".

¡Por fin, Castellón! ¡Por fin, Cayetana Álvarez de Toledo! 🇪🇸 Un Auditorio lleno donde hemos hablado claro con @cayetanaA de España, del futuro y de los retos que tenemos por delante. 💙 Seguimos trabajando con ilusión y compromiso por el futuro de Castellón y de España. pic.twitter.com/EPLjoxTq9d — Begoña Carrasco (@begonacarrasco) October 26, 2026

La presidenta provincial, Marta Barrachina motivó a abrirle la puerta a "un futuro esperanzador" que es también "transformador" para los castellonenses. Además, concluyó que "gobernar no solo es gestionar, es dar ejemplo" ya que "la decencia debe volver a las instituciones porque el futuro de España es de nuestros hijos".

Hoy, junto a @cayetanaAT, hemos hablado claro en #Castellón: de los problemas reales de los castellonenses y españoles, de las oportunidades que necesitan y de la exigencia de una política que dé respuestas y rinda cuentas. Porque gobernar es servir, no servirse. ¡Gracias,… pic.twitter.com/KEUJbwG3lS — Marta Barrachina (@barrachinaMarta) October 26, 2026

Álvarez de Toledo estuvo acompañada por la alcaldesa, Begoña Carrasco, la presidenta provincial de Castellón, Marta Barrachina, y miembros populares de la provincia como Elena Albalat, número 1 en las listas al Congreso por Castellón, Alberto Fabra, número 1 al Senado, Nieves Martínez, número 2 al Senado, o Candela Anglés, número 3 al Congreso.