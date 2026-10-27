Culminan los trabajos en una fosa de Alicante para indagar presuntos casos de bebés robados

Los trabajos arqueológicos desarrollados en el cementerio municipal de Alicante han concluido tras casi un mes de excavaciones sobre el terreno. Las intervenciones, coordinadas por el equipo técnico de Drakkar Consultores SL entre el 22 de septiembre y el 16 de octubre, tenían por objetivo la localización de restos óseos en una fosa común donde constan documentalmente hasta 58 enterramientos de recién nacidos y niños de corta edad.

La actuación se puso en marcha a instancias de la Fiscalía de Alicante, que abrió diligencias a raíz de las denuncias formuladas por la Asociación de Víctimas de Bebés Robados y Adopciones Irregulares de Alicante (AVA). El colectivo persigue esclarecer si parte de estas inhumaciones encubrieron posibles sustracciones ilegales de menores durante las décadas de la posguerra y el régimen franquista.

Entre los casos bajo investigación se encuentra el relativo a una familia del municipio alicantino de Petrer. Durante las labores de exhumación, los especialistas han logrado recuperar restos que podrían corresponderse con dicho recién nacido, si bien el consistorio local ha remarcado la cautela ante el hallazgo. La confirmación definitiva dependerá de las pruebas genéticas y los pertinentes análisis biológicos que deberán determinar la filiación exacta.

En el plano presupuestario, la intervención ha contado con el respaldo de fondos públicos autonómicos. La Consejería de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalidad Valenciana asumió la mayor parte del coste mediante una subvención de 16.475,36 euros, enmarcada en las ayudas para la apertura de fosas de la Guerra Civil y el franquismo, mientras que el Ayuntamiento de Petrer completó la financiación aportando 1.432,64 euros.

Desde la administración local han señalado que estas actuaciones buscan ofrecer certidumbre técnica a los familiares afectados. La corporación municipal ha insistido en que el final de la excavación supone un paso dentro del procedimiento, a la espera de que los resultados periciales resulten determinantes para el esclarecimiento de los hechos investigados.