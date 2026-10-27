La consejera de Educación valenciana: "Hemos devuelto a las familias la libertad de elegir la lengua de sus hijos"

La consejera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalidad Valenciana, Carmen Ortí, ha defendido el modelo educativo valenciano y la libertad de las familias para elegir la lengua principal en la que estudian sus hijos. En una entrevista con Libertad Digital con motivo del foro "Educación con Libertad: el modelo educativo valenciano", celebrado este martes en Valencia, Ortí ha reivindicado las medidas impulsadas por su departamento.

La consejera ha destacado que el curso 2026-2027 ha comenzado con unos 808.000 alumnos escolarizados y una plantilla cercana a los 80.000 docentes. Según sus datos, la ratio es de 9,6 alumnos por profesor, frente a los 11,2 de media nacional. "Hemos empezado escuchando a las familias", ha señalado al repasar la puesta en marcha de las medidas educativas de la Generalidad.

La libertad de elección lingüística

Uno de los ejes de la política educativa valenciana es la aplicación de la Ley 1/2024 de Libertad Educativa. Ortí ha defendido que la norma ha devuelto a las familias la capacidad de decidir la lengua principal en la que sus hijos aprenden a leer y escribir, sin renunciar a que al finalizar sus estudios sean competentes tanto en valenciano como en castellano.

La consejera ha destacado la consulta realizada a las familias para conocer sus preferencias lingüísticas y ha subrayado que estas también pueden elegir la lengua en los procedimientos anuales de admisión de alumnos. El objetivo, ha sostenido, es que la planificación lingüística responda a las decisiones de los padres y no a un modelo impuesto desde la Administración.

Ortí también ha defendido la pluralidad de la oferta educativa y la convivencia entre los centros públicos y concertados. Para ella, la prioridad debe ser garantizar una oferta suficiente y adaptada a las necesidades de las familias y de cada territorio, teniendo en cuenta además el descenso de la natalidad. "Son las familias quienes eligen libremente el modelo educativo que prefieren para sus hijos, y nuestra responsabilidad es estar a su lado y dar respuesta a esa demanda", ha afirmado.

Críticas a los sindicatos

La consejera también se ha referido al conflicto docente de la pasada primavera y a las negociaciones que culminaron con un acuerdo salarial con ANPE y CSIF. Ortí ha defendido su relación con el profesorado y ha distinguido entre los docentes y las organizaciones sindicales con las que ha tenido que negociar. "El problema no es con los docentes, es con ciertos sindicatos: negociar no es imponer, es llegar a puntos de entendimiento. Si una de las dos partes se enroca, no avanzamos", ha afirmado.

Ortí ha explicado que las negociaciones siguen abiertas y que las mesas sectoriales tienen sus propios calendarios. Aunque ha reconocido que le gustaría avanzar más deprisa, ha atribuido parte de las dificultades a los problemas acumulados durante años. "Ocho años de dejadez en el ámbito educativo han hecho mucho daño", ha señalado.

🔴 #DIRECTO | María del Carmen Ortí Ferre, consellera de Educación, Cultura y Universidades en #EducaciónLD "Ocho años de dejadez en el ámbito educativo han hecho mucho daño" "negociar no es imponer, es llegar a puntos de entendimiento" "La Administración está para acompañar y… pic.twitter.com/k8T5JbhYEy — Libertad Digital (@libertaddigital) October 27, 2026

La consejera ha recordado que la reivindicación salarial del profesorado venía de lejos y ha destacado que no se había producido un incremento salarial desde 2007 hasta el acuerdo alcanzado este año.

Más docentes y atención personalizada

Otro de los puntos que ha destacado Ortí es la incorporación de cerca de 4.800 docentes durante este curso y la reducción de las ratios en determinadas etapas y localidades. Según ha explicado, el aumento de personal permite reforzar la atención a los alumnos que necesitan apoyo, mejorar el seguimiento individualizado y responder a las necesidades de inclusión educativa.

También ha señalado que la contratación de más profesores responde a la escolarización sobrevenida que se produce a lo largo del curso y a la necesidad de reforzar grupos cuando no es posible desdoblar las aulas.

En relación con las ratios, ha indicado que la Consejería está realizando un estudio para ajustar la planificación escolar a la evolución de la población de cada municipio. En 64 localidades, ha explicado, las ratios de Infantil y Primaria se sitúan por debajo de los 25 alumnos.

Ortí ha defendido además la gratuidad educativa de cero a tres años, para la que la Generalidad destina 163 millones de euros anuales y que beneficia a 48.000 alumnos. También ha destacado las nuevas becas Impulso Universitario, dirigidas a estudiantes que aprueben todos los créditos del primer curso.

"Al lado de cada familia valenciana"

Sobre el rumbo de su departamento desde que asumió el cargo en diciembre de 2025, la consejera ha explicado que ha dedicado buena parte de su gestión a escuchar a los distintos sectores educativos y culturales antes de tomar decisiones. "Aquí se viene a tomar decisiones después de escuchar", ha resumido.

Ortí ha defendido que el sistema educativo debe ofrecer a las familias información y apoyo para decidir, tanto si optan por un centro público como si prefieren uno concertado. "La Administración está para acompañar y asesorar. Dejemos atrás el modelo impositivo", ha afirmado.

En esa línea, ha recordado que la Generalidad destina 76,3 millones de euros a ayudas de comedor escolar y 75,5 millones al transporte escolar. También ha mencionado el Plan EduClima, que contempla una inversión de 140 millones de euros en cuatro años para climatizar las aulas de los centros educativos de la Comunidad Valenciana.