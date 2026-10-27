Las familias y los centros valencianos defienden la libertad educativa: "Cuando impones una lengua, llegas a odiarla"

La Ley de Libertad Educativa de la Comunidad Valenciana ha centrado la mesa redonda "La voz de las familias y de los centros", celebrada en el encuentro Educación con Libertad: el modelo educativo valenciano, organizado por Libertad Digital. Los representantes de las familias y de los centros educativos han defendido que la posibilidad de elegir la lengua en la que estudian los alumnos favorece su aprendizaje y la inclusión, frente a un modelo que podía generar frustración entre los estudiantes y sus familias.

La vicepresidenta del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana y presidenta de CECE Alicante, Marisa Artiaga, ha sostenido que la nueva norma permite acercarse al valenciano sin imponerlo. "Cuando tú impones una asignatura, cuando tú obligas una lengua, llegas a odiar esa lengua", ha afirmado. En cambio, ha defendido que la libertad de elección puede animar a más jóvenes a estudiar esta lengua, que ha reivindicado como parte de la cultura de la comunidad.

La vicepresidenta del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana y presidenta de CECE Alicante, Marisa Artiaga.

En la misma línea se ha pronunciado Sonia Terrero, presidenta de COVAPA, que ha calificado la ley de "un respiro total". Según ha explicado, poder estudiar en la lengua que los alumnos comprenden facilita también que sus familias les ayuden con los deberes en casa, algo que considera especialmente importante para los estudiantes con necesidades educativas especiales.

Sonia Terrero, presidenta de COVAPA.

"Nosotros no segregamos"

Artiaga ha rechazado que la defensa de la libertad lingüística implique estar en contra del valenciano. "Si nadie aquí nos negamos al valenciano, al contrario, es la cultura de nuestra comunidad y tenemos que acercarnos a ella y tenemos que defenderla", ha señalado. La representante de los centros educativos ha insistido en que la elección lingüística no busca excluir a nadie, sino evitar que una lengua se convierta en una barrera para el aprendizaje.

Terrero, por su parte, ha explicado que la aplicación retroactiva de la ley permitió a su hija obtener la titulación de valenciano tras haber estudiado la asignatura durante toda su etapa académica. También ha defendido que la norma ha contribuido a reducir las exenciones y a motivar a los alumnos a estudiar la lengua para conseguir esa acreditación.

El secretario técnico de CONCAPA Alicante, Rafael Araújo, ha destacado asimismo las medidas relacionadas con la acreditación del valenciano. En concreto, ha señalado que establecer un 7 para obtener el C1 constituye "una motivación" y "un aliciente" para que los alumnos estudien la lengua. También ha resaltado que puedan examinarse con pruebas bilingües y responder en el idioma que elijan.

El secretario técnico de CONCAPA Alicante, Rafael Araújo.

Araújo ha criticado que los estudiantes valencianos deban afrontar un sobreesfuerzo académico añadido por la carga lingüística, que considera que puede perjudicarles en la nota media. Por ello, ha reclamado que se defienda a los alumnos y ha confiado en que se produzcan cambios en la política educativa nacional.

Críticas a la huelga

Terrero también ha dirigido críticas a la huelga educativa y a sus consecuencias para los estudiantes. Ha denunciado que el final de curso fue especialmente difícil para muchos alumnos y ha reclamado soluciones para que las movilizaciones no terminen perjudicándolos. "Los únicos que realmente les está perjudicando es a nuestros hijos", ha afirmado al recordar las peticiones trasladadas por su organización a la Consejería.

La presidenta de COVAPA ha denunciado además que sus hijos fueron mencionados en redes sociales junto a datos personales y ha relatado situaciones de presión en centros educativos que, según ha asegurado, provocaron ansiedad y miedo entre algunos menores. No obstante, ha distinguido sus críticas a determinadas actuaciones de su valoración del profesorado y ha reconocido la labor de los docentes que trabajan adecuadamente en las aulas. Ante este escenario, Terrero ha reclamado un pacto educativo autonómico y nacional que evite que las políticas y las reivindicaciones cambien según el partido que gobierne.