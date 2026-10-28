Delegación del Gobierno avisa a Catalá que el dispositivo para evitar disturbios será "proporcionado" a las necesidades

La preocupación en Valencia y el resto de la Comunidad Valenciana estos días reside en la seguridad en las calles. Las imágenes que se han visto estos últimos días en Bilbao o Barcelona han llevado al Ayuntamiento de Valencia a mover ficha para que prevalezca la tranquilidad en las calles. Un hecho que se pone a prueba hoy miércoles al mediodía ante la llegada de Vito Quiles a la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.

Reunión entre el Gobierno y el Ayuntamiento

Ayer por la mañana, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, envió una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para reclamarle un refuerzo policial estos días para evitar los disturbios ocasionados en Barcelona y Bilbao.

La respuesta de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha sido que se lleva trabajando en esto desde "hace días" y que será un dispositivo "proporcionado" a las circunstancias.

Vito Quiles en Valencia

Al mismo tiempo que llega Vito Quiles a la ciudad, hay convocada para las 12 horas una concentración antifascista para rechazar su presencia. Fuentes de Delegación del Gobierno destacan que el dispositivo para hoy está coordinado con la Universidad de Valencia y con la Universidad Politécnica de Valencia.

La UPV cierra algunos campus

Debido a las concentraciones favorables a Vito Quiles y en contra de su persona, la Universidad Politécnica de Valencia emitió un comunicado anoche en el que "por motivos de seguridad" hoy miércoles se mantienen cerrados los aparcamientos de la Escuela Técnica Superior de Telecomunicación, el pabellón deportivo y el edificio Nexus. Varias puertas exteriores donde acceden los vehículos y una puerta de viandantes también se han cerrado. El comunicado informa que "el resto de puertas para los viandantes de la avenida de Tarongers se mantienen abiertas y con controles de accesos".

Mostrar el carné universitario en la UV

La Universidad de Valencia también ha propuesto a sus alumnos una serie de requisitos para acceder al campus en el día de hoy. Entre ellas se encuentran; enseñar el carné universitario, establecimiento de horarios específicos para determinadas puertas y la recomendación de acudir con antelación.

🔴 Demà a les 12:00h en concentrem a la porta de la Facultat de Dret per no permetre el pas al feixista Vito Quiles. Enfortim la lluita contra el feixisme!

Organitzem-nos! 🚩 📍Av. Tarongers pic.twitter.com/vJpkHjKKcV — València OJS (@OJS_Valencia) October 27, 2026

También se debe tener precaución por parte de las instituciones sobre la convocatoria realizada por la Organización Juvenil Socialista de Valencia bajo el lema "Fem fora a Vito Quiles de la universitat". El cartel muestra a Quiles boca abajo y con el rostro tachado.

La izquierda violenta vuelve a convocar mañana una protesta contra mi presencia en Valencia. Hablan directamente de "no permitir el paso" a un ciudadano español en un espacio público. Les hacemos ya responsables de los desórdenes que puedan causar. https://t.co/n6zwbQjI96 — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) October 27, 2026

La última vez que Vito Quiles estuvo en Valencia se protagonizaron ciertos momentos de tensión en la Facultad de Filosfía, ubicada en Blasco Ibáñez, donde se propiciaron gritos e insultos entre los dos bandos.