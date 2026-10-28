Héctor Esteban, de 'Las Provincias', sobre la dana: "Va a pasar lo mismo en cuanto a desastre"

El periodista Héctor Esteban puso un cinco a lo hecho en los dos años transcurridos desde la dana de Valencia. Lo dijo en una entrevista con Luis Herrero en En Casa de Herrero, de esRadio. Esteban es jefe de información del diario Las Provincias. Junto a otro redactor del periódico, ha estado recorriendo todos los lugares más afectados por aquella dana para saber si se han hecho cosas que permitan pensar que algo parecido no volvería a causar daños tan tremendos. El resultado es un reportaje documental (escúchalo en esRadio).

"Un cinco, porque se han hecho cosas", explicó, es la nota que pondría a lo hecho hasta ahora. Añadió que "faltan otros cinco puntos" por obras que son necesarias y que eran promesas que de momento no se han hecho realidad.

Esteban recorrió la rambla del Poyo de la parte media aguas arriba. Es el tramo donde cayó toda el agua, la fuerza del agua la tarde del 29 de octubre de 2024. Su compañero se ocupó de l'Horta Sud, que va desde Torrent hasta Paiporta, Picanya o Catarroja. Según explicó, allí no llovió, pero fue donde realmente se concentró el 80% de los fallecidos. El periodista vive en Chiva, que describió como el kilómetro cero del barranco del Poyo aquel día.

Millones que no se pueden gestionar

Sobre las ayudas, reconoció que a los ayuntamientos es cierto que el Gobierno les ha remitido muchos millones de euros. Pero se preguntó para qué sirven tantas ayudas si no pueden gestionarlas, y explicó por qué: "No tienen la maquinaria administrativa, no tienen los funcionarios, no tienen los técnicos suficientes para poder gestionar todo ese dinero".

Según su relato, "hay ayuntamientos que han tenido que devolver un alto porcentaje del dinero que han recibido". En el caso de Chiva, dijo creer recordar que el Gobierno remitió 37 millones de euros, una cantidad que el ayuntamiento no tiene capacidad para gestionar. Esteban propuso como alternativa una delegación de cuatro o cinco personas que tramitara esas ayudas. Su conclusión: "Es más que unas ayudas, lo que han creado en muchas ocasiones es un embudo".

La obra pendiente del barranco de Chiva

El barranco de Chiva cruza el centro del pueblo. La Confederación Hidrográfica del Júcar proyectó unas obras de mejora de ese cauce, que bajaba totalmente desbocado en la tarde del 29 de octubre hacia l'Horta Sud. Esteban reconoció que la primera fase está ejecutada: "Se han hecho en los márgenes del barranco unos taludes con unos bolos de piedra". Falta la segunda, que también está dentro del casco urbano. Esa fase consistía en profundizar el lecho tres metros más, para que el agua pueda salir del pueblo a mayor velocidad.

El periodista recordó que asistió a la presentación con la ministra Diana Morant y un técnico de la Confederación, "que decía que esa obra era importantísima". Pero "esa obra no se ha hecho", señaló: "Ni está licitada, ni se hace por emergencia, nadie sabe cuándo se va a hacer, nadie sabe cuándo se va a terminar".

Las Provincias lo denunció este verano. Un mes después llegó una máquina para hacer un estudio geotécnico que Esteban calificó de "una especie de paripé". Según explicó, esta obra es una responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es la que tiene el proyecto, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Lo resumió con un refrán: "Al final la casa por barrer y la obra sin hacer".

"La gente lo tiene asumido"

Para describir parte de lo hecho, Esteban recurrió a la imagen de una tarta bonita por fuera. Al cortarla, contó, se ve que le falta bizcocho o que la trufa no está bien colocada. Aseguró que la gente lo tiene asumido. "Va a pasar lo mismo en cuanto a desastre" si vuelve a llover igual, precisó. Matizó que la población ha aprendido un poco a autoprotegerse, pero el daño material sería prácticamente igual.

Chiva tiene antecedentes. En 1949 hubo otra gran riada por el barranco del Poyo. Esteban hizo un reportaje 75 años después y comprobó que los daños fueron idénticos: "La misma casa se la llevó, el mismo puente se lo cargó". En 1983 llegó la conocida en el pueblo como riada de Textofil, que arrasó varias fábricas. La causó el barranco de Cañadillas, del que explicó: "En realidad es una rambla de 50 m de ancho por 3 o 4 m de profundidad, y esa rambla nadie la controla". En 2024, añadió, esa rambla produjo muchos más daños.

Tres días esperando ayuda

Esteban contó que la tarde de la dana estaba trabajando en Valencia mientras su mujer seguía en casa con sus hijos. Ella le llamó para decirle: "Llueve mucho, pero es que no es que llueva mucho, es que no para". Según los datos que citó, de los 233 fallecidos oficiales, en el casco urbano de Chiva hubo uno: una mujer mayor cuya casa se anegó.

El periodista explicó que en su pueblo, como en muchos pueblos, durante tres días allí no fue absolutamente nadie. Le ayudaron sus amigos, su familia, desconocidos, y nunca les preguntó si eran rojos, azules, del Barça, del Madrid, del Valencia. Muchos eran chavales jóvenes de 16, 17, 18, 19 años.

Reconstruir lo que estaba mal hecho

Esteban señaló el problema que, a su juicio, la gente no entiende: "El plan de reconstrucción exige dejar las cosas como estaban". Y lo explicó así: "Si estaba mal hecho, pues hay que reconstruirlo, pero mal hecho". Para reordenar un cauce hacen falta una serie de permisos, declaración de impacto ambiental, trámites, burocracia...

Puso como ejemplo el polígono de La Reva, junto a la A-3. Allí un caudal de entre 1.500 y 1.600 metros cúbicos por segundo tiene que pasar por un codo con capacidad para 100. "Hasta un niño de EGB se da cuenta de que todo ese agua no cabe por ahí", afirmó. El agua atravesó los campos y abrió un cauce natural. Sobre ese cauce, dijo, "lo han vuelto a tapar y lo han dejado como estaba, porque es reconstrucción".

La Saleta y el Poyo, la gran obra

El punto que más le preocupa es la confluencia de La Saleta y el Poyo en el área metropolitana, en la zona de Aldaia y de Torrent, en Paiporta. Existe un proyecto para desviar ambos cauces al Plan Sur, el nuevo cauce del Turia construido tras la riada de 1957. Esteban recordó que el Poyo no desemboca en el mar, el Poyo desemboca en la Albufera.

El barranco de La Saleta cruza el centro de Aldaia con un lecho de entre uno y metro y medio de hondonada. "Eso es casi llano", subrayó. A su juicio, esa obra es la que puede evitar que el agua que cae en Chiva, Buñol, Cheste o Riba-roja llegue de forma descontrolada. También apuntó que durante años los ayuntamientos, me da igual el ayuntamiento que sea y el color político que sea, han obtenido ingresos de construir en zonas inundables.

Sobre la megaobra, Esteban fue escéptico: "No sé yo si lo veremos algún día".