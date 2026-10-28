Pérez Llorca pone a disposición todos los medios posibles a Castilla-La Mancha tras el accidente ferroviario

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha expresado "toda la solidaridad" de los valencianos ante el accidente ferroviario en Toledo, además de poner a disposición de Castilla-La Mancha y del Gobierno "todos los medios de la Generalitat Valenciana que puedan ser necesarios".

En nombre del Consell, que ha suspendido toda su agenda prevista para este miércoles a causa del siniestro, el líder valenciano ha mostrado toda su solidaridad con todos los afectados, además de trasladar el pésame a las víctimas.

"Sigo con preocupación las informaciones sobre el accidente ferroviario en Toledo. Toda la solidaridad de la Comunitat Valenciana con las personas afectadas y sus familias. Ponemos a disposición del gobierno de Castilla-La Mancha y del presidente García Page todos los medios de la Generalitat que puedan ser necesarios", ha escrito Llorca en su perfil de X y en Instagram.

Catalá acata el minuto de silencio por la tarde

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha afirmado que sigue "con enorme preocupación" las informaciones sobre el accidente ferroviario: "Respeto a las familias que están sufriendo y apoyo a los servicios de emergencia que trabajan sobre el terreno. Desde Valencia, toda nuestra solidaridad".

Valencia se sumará al minuto de silencio convocado a las 20:00 por la @fempcomunica en el @AjuntamentVLC. No hay palabras para tanto dolor. https://t.co/dUfBa3o16M — María José Catalá (@mjosecatala) October 28, 2026

Desde el Ayuntamiento de Valencia se ha informado a la ciudadanía de que a partir de las 20 horas de hoy se ha convocado un minuto de silencio en la puerta del consitorio como muestra de apoyo a las víctimas del siniestro ferroviario de Urda.

Las condolencias de la izquierda

La líder del PSPV y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha afirmado en sus redes sociales estar "conmovida por el grave accidente ferroviario en Toledo y siguiendo con preocupación las informaciones que llegan". En la misma línea, la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valencia en las elecciones del 29N, Pilar Bernabé, ha asegurado sentirse "consternada por el accidente ferroviario de Toledo".

Conmovida por el grave accidente ferroviario en Toledo y siguiendo con preocupación las informaciones que llegan. Mi agradecimiento a todos los equipos de emergencia que están trabajando para atender a las personas afectadas. Todo mi cariño para las víctimas y sus familias 🖤 — Diana Morant (@DianaMorantR) October 28, 2026

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví ha expresado toda su solidaridad con las víctimas y las familias afectadas. Un mensaje que también comparte Compromís en su perfil oficial en X.