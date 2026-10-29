Cae el líder de Blocus Vlc: un menor que preparaba una "oleada de saqueos" en Valencia

La Policía Nacional ha desarticulado una peligrosa iniciativa delictiva en la capital levantina. Un adolescente de 17 años ha ingresado en un centro de internamiento tras ser detenido como el principal responsable de la creación de los canales denominados Blocus Vlc. A través de estas plataformas digitales, el arrestado coordinaba y promovía una oleada de saqueos en comercios del centro urbano, fijada inicialmente para el próximo sábado 31.

Las pesquisas policiales señalan que el arrestado operaba a través de dos conocidas aplicaciones de mensajería instantánea. Desde allí, el joven no solo fijaba los objetivos mercantiles prioritarios, sino que dictaba precisas pautas de actuación y el modus operandi para forzar los accesos de los establecimientos. Asimismo, exigía a los integrantes una difusión masiva de las convocatorias en redes sociales con el propósito de captar al mayor número posible de adeptos, habiendo superado los 400 miembros en uno de los grupos clausurados.

El plan trazado por el sospechoso reflejaba un notable nivel de premeditación y organización. Entre las directrices distribuidas a los simpatizantes, se contemplaba la provocación de incendios coordinados de manera simultánea en puntos distantes de la ciudad. El objetivo manifiesto de estos fuegos provocados era dispersar los efectivos de seguridad y distraer la atención de las patrullas policiales para asegurar la impunidad durante los asaltos a los locales comerciales.

Ante la gravedad de los hechos descubiertos, el Juzgado y la Fiscalía de Menores han ordenado su internamiento en régimen cerrado en un centro especializado como medida cautelar. Los investigadores le atribuyen la presunta autoría de los delitos de conspiración para cometer desórdenes públicos, conspiración contra el patrimonio y pertenencia a grupo criminal organizado, en una causa que evidencia los riesgos asociados a la captación de menores mediante redes sociales para cometer actos vandálicos.

Por el momento, los canales telemáticos empleados para la conspiración ya han sido clausurados por orden policial para evitar cualquier réplica. Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana han confirmado que el operativo continúa plenamente abierto, por lo que no se descartan futuras detenciones entre los integrantes más activos de esta red que pretendía quebrar la seguridad ciudadana y el legítimo derecho de los comerciantes a ejercer su actividad en paz.