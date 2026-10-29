Dos años de abandono tras una DANA que dejó 233 muertos y ningún responsable

Dos años has pasado del 29 de octubre de 2024. Ese día, o esa tarde, la vida cambió para miles de valencianos que vieron arrastrados, literalmente, sus coches, sus recuerdos, sus negocios y en definitiva sus vidas tal y como las conocías hasta ese día. Y la culpa no fue solo de la DANA.

233 personas personas perdieron la vida. 233 familias destrozadas y miles de familias arrasadas por la perdida, el dolor y la rabia. Una rabia que continúa, ya que dos años después la justicia sigue sin esclarecer ni depurar responsabilidades.

Las localidades valencianas más golpeadas por las inundaciones se han detenido este jueves para honrar a quienes perdieron la vida. Las plazas y calles de los municipios que sufrieron la embestida del agua han acogido solemnes actos marcados por el recogimiento, donde se ha puesto en valor tanto el dolor de las familias como la admiración hacia el voluntariado que acudió en auxilio de la población.

Los familiares de las víctimas y los vecinos han rendido homenaje a las víctimas, que "siempre estarán en su memoria", y han recordado las "heridas irreparables" que provocó aquel fatídico día, pero también la unión de sus vecinos para salir adelante.

En los actos, en los que han encendido velas, depositado flores y mostrado una bandera de la Comunidad Valenciana manchada de barro del 29O, han extendido sus condolencias a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y de la reciente dana Adam en Valencia y Alicante.

En Paiporta, una de las poblaciones más castigadas al registrar 56 víctimas mortales, la jornada ha estado marcada por el respeto y la emoción contenida. Junto a la escultura situada en el entorno de Villa Amparo –monumento erigido en honor a los fallecidos y a quienes colaboraron en las labores de socorro–, los vecinos han guardado un prolongado silencio para refrendar el compromiso cívico de preservar viva la memoria de quienes perecieron durante la catástrofe.

Por su parte, el consistorio de Catarroja ha decretado tres días de luto oficial tras rendir tributo a las 25 personas fallecidas en su término municipal. Durante la ceremonia, la alcaldesa, Lorena Silvent, ha defendido la necesidad de avanzar "sin olvidar a las personas que ya no están" y de continuar trabajando "con lealtad a la verdad". A estos actos se han sumado homenajes similares en Torrente, donde se recordaron las historias truncadas de 11 vecinos, y en Albal, localidad donde se encendieron cirios junto a un gran corazón de flores en reconocimiento a la solidaridad mostrada por compatriotas llegados desde todos los rincones de España.

El testimonio de aquellos días también se ha materializado en símbolos tangibles de resistencia comunitaria. En Paterna, el Casino de la plaza del Pueblo albergará de manera permanente la senyera manchada de barro que el senador y alcalde de la localidad, Juan Antonio Sagredo, exhibió en la Cámara Alta como reflejo del dolor y el sufrimiento padecido por la sociedad valenciana tras el desastre.

En la capital autonómica, la regidora de Valencia, María José Catalá, se ha desplazado a la pedanía de Castellar-l'Oliveral para acompañar a los afectados en su recuerdo colectivo. Desde Utiel –donde se guardaron seis minutos de silencio, uno por cada víctima de la riada– hasta Sedaví, Chiva o Benetússer, las condolencias vecinales se han hecho extensivas a las familias golpeadas por el reciente siniestro ferroviario en Urda y por el temporal Adam, subrayando la entereza de una región volcada en su recuperación.

Desde el Grupo Libertad Digital, como cada aniversario queremos recordar a todas las víctimas y a los que siguen luchando por recuperar su vida. Y lo hacemos como mejor sabemos: Con la verdad. Recordando el abandono institucional que siguen sufriendo los que lo perdieron todo. Algunos ya, tras estas últimas lluvias, por segunda vez.

El Documental "20.11, Sobrevivir a la Dana" de Libertad Digital acumula ya más de 213.000 visualizaciones en YouTube consolidándose como la pieza más completa hasta la fecha de la tragedia en Valencia.