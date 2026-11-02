La acampada de Valencia se eterniza: sus organizadores anuncian que seguirán indefinidamente

Mientras los organizadores de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid han decidido trasladar su actividad a los barrios, los participantes en la acampada por el derecho a la vivienda de Valencia no tienen intención de abandonar su protesta. Tras casi un mes instalados en el centro de la ciudad, aseguran que permanecerán allí de manera indefinida hasta conseguir que sus reivindicaciones sean escuchadas por las administraciones.

Según informa Europa Press, Dan, uno de los responsables de prensa y redes sociales de la movilización, ha explicado este lunes que el objetivo es conseguir que se respete la mesa de diálogo y que puedan participar en ella todos los organismos y entidades implicados.

"Queremos que se nos escuche y, una vez que se nos escuche, se prometa que se va a trabajar sobre esto y no sea una ley que se aprueba y luego se queda abandonada. Queremos irnos sabiendo que hemos hecho algo decente por la gente, por la población y por todos", ha declarado.

La decisión contrasta con lo ocurrido en Madrid, donde varias comisiones de la acampada de la Puerta del Sol anunciaron durante el fin de semana que abandonaban la plaza para llevar sus actividades "a los barrios". Dan ha explicado que cada movilización cuenta con su propia organización y que algunos de los colectivos madrileños han optado por concentrar sus esfuerzos en la huelga general del 11 de noviembre.

Según ha señalado, el levantamiento de las tiendas responde a la intención de "aunar fuerzas" de cara a esa convocatoria, aunque ha insistido en que "todo sigue" en pie, tanto los organizadores como los participantes en la protesta madrileña.

El desgaste de un mes de protesta

La continuidad de la acampada valenciana llega, sin embargo, en un momento de creciente cansancio entre sus participantes. La movilización cumplirá este martes un mes y sus responsables reconocen que mantener la actividad resulta cada vez más complicado para quienes deben compaginarla con sus obligaciones laborales y académicas.

"Hay gente que está más cansada, trabajamos y estudiamos, por mucho que se diga que no, yo vengo de trabajar ahora corriendo, me voy ahora otra vez. Y sí, mañana hacemos un mes y se nota mucho el cansancio porque es agotador", ha reconocido Dan.

Pese a este desgaste, los acampados continúan preparando un manifiesto que esperan hacer público a lo largo de esta semana. El documento recogerá distintas reivindicaciones planteadas tanto por los participantes en la protesta como por los vecinos de la ciudad.

Entre las principales exigencias figura la declaración de Valencia como zona tensionada, una medida que los organizadores consideran necesaria ante el encarecimiento de la vivienda. Dan ha defendido esta petición asegurando que "es insostenible vivir aquí".

Alquileres de 2.000 euros

Para ilustrar las dificultades de acceso a la vivienda, el portavoz ha recurrido a su propia experiencia. Según ha relatado, hace dos meses tuvo que abandonar el barrio valenciano de Patraix después de que el alquiler de su vivienda alcanzase los 2.000 euros mensuales.

"Yo vivo en el barrio de Patraix y hace dos meses que me he ido porque mi alquiler en septiembre pasó a los 2.000 euros. Yo no puedo pagar 2.000 euros por un piso de 50 metros cuadrados porque es insostenible. No solo yo, aquí hay un montón de gente que está estudiando, trabajando y no se puede permitir algo más que una habitación", ha detallado.

Los organizadores sostienen que el problema no afecta únicamente a quienes buscan una vivienda. También denuncian las dificultades que atraviesan los pequeños comercios del centro para afrontar los precios de los locales.

En este sentido, Dan ha advertido de que muchos establecimientos tradicionales "no pueden permitirse los precios que están poniendo", una situación que, según su valoración, está favoreciendo la sustitución de negocios independientes por grandes cadenas.

El portavoz considera que el comercio del centro se está convirtiendo todo "en una franquicia" y ha lamentado que "hay gente del comercio local que ha cerrado porque es insostenible".

Con estas reivindicaciones todavía pendientes de concretarse en el manifiesto, los participantes mantienen su intención de continuar acampados en Valencia sin establecer una fecha para levantar la protesta.