Pérez Llorca arrasa contra el Botànic en la apuesta por la educación pública

A finales del curso pasado, entre mayo y junio, se produjo una huelga educativa en la Comunidad Valenciana que llevó al gobierno valenciano a sentarse con los sindicatos y docentes para negociar las condiciones salariales, académicas y lingüísticas. Unas condiciones que fueron apoyadas por algunos sindicatos como ANPE y CSIF, en el caso de la subida salarial de 200 euros, pero que los sindicatos vinculados a la extrema izquierda no aceptaron. Este martes, Educación y los sindicatos STEPV, CCOO y UGT reactivan la negociación.

Juanfran Pérez Llorca está impulsando una transformación de la educación valenciana tras ocho años de abandono del anterior gobierno de PSPV y Compromís. Un plan de 3.338 millones de euros hasta 2029 para mejorar la enseñanza, las condiciones del profesorado y la atención al alumnado, además de reducir el gasto de las familias.

La subida salarial

Mientras el Botànic rechazó hasta en cinco ocasiones el incremento retributivo del profesorado, con este Consell ya son una realidad: 75 euros más al mes desde septiembre. Ya se han destinado 17,1 millones a esta mejora. En enero será la próxima subida salarial de 75€/mensuales. Y en enero de 2028, la siguiente, con 50€/mensuales más seis días de asuntos propios retribuidos, de los que ya han disfrutado 4.504 docentes, que suman 4.812 días.

Según los datos consultados por Libertad Digital, se encuentra en trámite la reducción de la jornada para los docentes mayores de 55 años, teniendo en cuenta que las sustituciones se cubren de una manera más ágil, ya que el plazo medio se ha reducido de 10 a 8 días.

En este curso 2025-2026 hemos alcanzado una cifra récord de docentes.

Son 7.572 profesores y maestros más en la educación pública que hace 5 años. pic.twitter.com/exb8ovIrNT — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) May 7, 2026

Menos alumnos y más profesores

La reducción de ratios ha llegado a 63 municipios de la Comunidad Valenciana, con una inversión de 15,6 millones de euros. Esta medida ha permitido salvar 97 aulas del cierre y mantener 146 puestos docentes. Además, se han creado 102 nuevas unidades y 153 puestos docentes adicionales dentro de las medidas contra la despoblación. La ratio media se sitúa en 20,6 alumnos en Infantil y Primaria y en 24,1 en Secundaria.

Más medidas impulsadas…

El Consell destaca también el refuerzo de los recursos educativos para atender a los nuevos alumnos, con 121 nuevas unidades y 201 docentes adicionales, según los datos recogidos. En materia de inclusión, se han creado 48 nuevas aulas para alumnado con necesidades especiales y se han incorporado 144 profesionales especializados.

🎓 La @generalitat convoca ajudes complementàries de les beques Erasmus+ 💶 Entre 250 i 350 €, segons el país de destinació 🗓️ Sol·licituds fins al 19/11 pic.twitter.com/SmtilZof9H — GVA Educació (@GVAeducacio) October 29, 2026

Además, se han destinado más de 16 millones de euros a mejorar la climatización de los centros y se ha extendido la educación gratuita de 0 a 3 años, que ya beneficia a 48.000 alumnos, como ya se ha informado en anteriores ocasiones. Entre otras medidas, se han puesto en marcha nuevos ciclos de Formación Profesional, se han impulsado inversiones en infraestructuras educativas y se ha ampliado el programa de becas universitarias.