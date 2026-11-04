Educación frena el chantaje de los sindicatos de izquierdas y desactiva su intento de paralizar el curso escolar

La consellería de Educación de la Generalitat Valenciana ha dejado claro que no

piensa gobernar bajo las presiones ni los ultimátums de la izquierda sindical. Tras

semanas de protestas, encierros y amenazas de nuevas huelgas promovidas por

STEPV, CCOO y UGT, el departamento que dirige Carmen Ortí ha encauzado el

debate dentro de las vías institucionales: las plantillas docentes se negociarán el

próximo 10 de noviembre, pero se hará dentro de la Mesa Sectorial oficial y sin

saltarse el calendario legal.

La reunión de este martes en la sede de Campanar sirve además para romper el

intento de monopolio que pretendían ejercer las tres centrales convocantes de las

movilizaciones. Ortí invitó también a ANPE y CSIF por estricta "transparencia". La

maniobra descolocó a las fuerzas sindicales de izquierda, que trataron de colar por

sorpresa a un miembro de la autodenominada "Coordinadora d'Assemblees

Docents", provocando un rifirrafe en la sala que a punto estuvo de terminar con la

expulsión de esta integrante.

Educació manté la seua predisposició al diàleg per a continuar millorant el sistema educatiu en les 47 taules sectorials convocades en este curs 2026/2027https://t.co/5Bu6Wme3KU pic.twitter.com/P3EjvlvgnL — GVA Educació (@GVAeducacio) November 3, 2026

Mantener la normalidad escolar

Frente al intento sindical de imponer una negociación paralela antes del 30 de

noviembre, la titular de Educación defendió un método híbrido: aprovechar las 47

mesas ya programadas y abordar en ellas cada asunto con rigor presupuestario.

Ortí fue tajante ante cualquier intento de perturbar la normalidad escolar; aunque

reconoció el derecho a la huelga, subrayó con rotundidad que "los alumnos no

pueden ser utilizados como moneda de cambio para acompañar reivindicaciones políticas".

La mayor inversión en Educación

El pulso sindical choca además con los datos de gestión del Consell presidido por

Juanfran Pérez Llorca. Ortí recordó que ya se han pactado hitos decisivos para el

profesorado. Una subida salarial de 200 euros en apenas 17 meses, la reducción de la jornada laboral para mayores de 55 años, el avance hacia las 35 horas y un récord en la gestión de sustituciones.

A ello se suman unas ratios medias reales de 20 alumnos en Infantil-Primaria y 24,6 en Secundaria, notablemente por debajo de los topes legales. Pese a las amenazas de CCOO y STEPV, que siguen buscando rédito presupuestario y atacando a formaciones como Vox, el Consell ratifica que seguirá trabajando con rigor y diálogo, pero sin dejarse amedrentar.

Todo acordado antes de mayo

Tras la reunión mantenida, el sindicato CSIF a través de su portavoz en Educación, José Seco, reivindicaba la necesidad de llegar a un acuerdo general antes del mes de mayo debido a la convocatoria electoral a nivel autonómico. En un comunicado, CSIF resalta que "cerrar acuerdos con el Consell actual supondría un avance necesario y una certeza de mejoras para el conjunto de la comunidad educativa en la Comunitat Valenciana".