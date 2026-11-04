El FMI elige Valencia para abrir su primera sede tecnológica fuera de EEUU

Tras meses de negociaciones diplomáticas, el Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca ha cerrado un acuerdo histórico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el organismo instale en Valencia su primer Centro Global de Tecnologías de la Información fuera de su cuartel general en Washington. La decisión supone un voto de confianza a la política económica valenciana, basada en la atracción de

inversión privada, la certidumbre jurídica y la competitividad territorial.

El nuevo centro neurálgico del FMI abrirá sus puertas en 2027 en el emblemático

Palacio de Calatayud, una joya arquitectónica de principios del siglo XX en plena

calle Micalet cuya rehabilitación culminará a finales de este mismo año. Pérez Llorca ha celebrado la operación como el fruto de "una apuesta decidida por convertir a la región en un referente tecnológico global", subrayando que el desembarco del gigante financiero internacional constata que Valencia "ofrece el talento, la solvencia institucional y el marco de estabilidad que exigen las grandes multilaterales".

Motor del mercado laboral valenciano

El aterrizaje del FMI actuará como un potente motor para el mercado laboral de alto valor añadido, lejos de los modelos subsidiados. Se generarán puestos de trabajo directos altamente cualificados como ingenieros de software, analistas de datos, expertos en ciberseguridad, permitiendo retener y repatriar a

profesionales cualificados desplazados al extranjero. Además, la actividad disparará un efecto multiplicador en el tejido productivo local: servicios jurídicos, consultoría, telecomunicaciones, auditoría y un fuerte arrastre sobre el transporte y la hostelería.

Un hito para Valencia

Con este hito, Valencia se corona como la capital indiscutible de las instituciones

globales en el sur de Europa. El nuevo centro del FMI se suma a la base tecnológica de Naciones Unidas (UNICTF) en Quart de Poblet, a la sede de patentes de la UE (EUIPO) en Alicante y al centro digital del Banco Asiático de Desarrollo. Frente a la desconfianza empresarial generada por las políticas impositivas del Gobierno de España, el modelo valenciano demuestra que la colaboración público-privada, la seguridad regulatoria y la apertura al capital internacional son la fórmula más eficaz para generar riqueza y empleo de calidad.

El Fondo Monetario Internacional elige Valencia para instalar su primera sede tecnológica en Europa, en el Palacio de Calatayud. Una buena noticia que refuerza el posicionamiento de nuestra ciudad como polo de innovación y tecnología. Un hito posible gracias al trabajo conjunto… — María José Catalá (@mjosecatala) November 4, 2026

Para la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, este hecho es "una buena noticia que refuerza el posicionamiento de nuestra ciudad como polo de innovación y tecnología". Catalá ha ensalzado la labor conjunta con la Generalitat Valencia para alcanzar este "hito".