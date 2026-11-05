La UCO registra la casa de Ábalos en Valencia y el Consell apunta a Sánchez y Morant

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han salido pasadas las 14 horas de este jueves de la vivienda adquirida por José Luis Ábalos en Valencia en el año 1987, donde han sacado tres cajas de cartón llenas y una maleta que han cargado en un vehículo. Los miembros de la UCO han estado toda la mañana en la vivienda del exministro de Transportes para investigar una pieza separada del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional junto a la Fiscalía Anticorrupción.

Desde la Generalitat Valenciana, esta intervención ha sido calificada por Miguel Barrachina, portavoz del Consell y conseller de Agricultura, como "bochorno". Es la segunda vez que la UCO registra este inmueble de Ábalos en Valencia.

Tres cajas y una maleta

Hacia las 14:12 de la tarde han salido tres hombres con las citadas cajas de cartón llenas y una maleta. También salían del domicilio dos mujeres, una de ellas, la expareja del ministros, Andrea de la Torre, detenida con la cara tapada con una bufanda. La otra mujer ha abierto el maletero donde se han introducido los objetos extraídos del inmueble. Cabe recordar que, en junio de 2025, la UCO llevó a cabo un primer registro vinculado al conocido caso 'mascarillas'.

Barrachina continuaba su intervención ante los medios de comunicación argumentando que "lamentan" que Ábalos y Koldo hayan hecho negocio con "la seguridad ferroviaria y también con el COVID".

El número dos del PSOE valenciano

José Luis Ábalos acudió a las elecciones general del 2023 como número dos en las listas del PSOE por la provincia de Valencia al Congreso. 3 años después y menos de un mes de los próximos comicios generales, Diana Morant y Pedro Sánchez no han dado explicaciones sobre la inclusión de Ábalos en las listas de 2023 y se han inclinado por abandonarle, en lo político y en lo personal.

Ante la llega inminente de Sánchez a Valencia en un acto de precampaña, Barrachina le pide que "dé explicaciones" sobre el comportamiento y la actitud de "su número dos" aquí en Valencia.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha señalado "la corrupción del PSOE" y advertía que con este nuevo registro "queda muchísimo por saber de todas las tramas que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez".

Sánchez en el Cabañal

Pedro Sánchez ha elegido Valencia para abrir de nuevo el tiempo de precampaña tras el accidente ferroviario en Urda y la dimisión de Óscar Puente. Mañana las 18:30 están convocados los afines al socialismo valenciano para escuchar a Pilar Bernabé, número uno del PSOE en Valencia, Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE y ministra y a Rebeca Torró, secretaria de organización del PSOE. Está prevista que hacia las 19 horas dé comienzo el acto y se cierre con la intervención de Sánchez.

¿Sánchez viene este viernes a prometer otra vez las mismas viviendas que lleva ocho años anunciando en Valencia y que nadie ha visto? El día de la marmota socialista. 🗣️@apunt_radio_ pic.twitter.com/lW2Grlg2lw — María José Catalá (@mjosecatala) November 5, 2026

María José Catalá, alcaldesa de la ciudad y número uno a las listas del Congreso, se ha preguntado sobre "que dirá" en su visita a Valencia: "¿De qué viene a hablar tras estos años de tanta desidia y mala gestión?".