Martínez Mus tilda de "insostenible" la situación de caos ferroviario y exige explicaciones a Cuerpo

El deterioro del servicio ferroviario en la Comunidad Valenciana ha llevado a la Generalitat a elevar sus quejas al Gobierno. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha remitido una carta al nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, para exigir explicaciones por las incidencias registradas durante las últimas semanas en la red de alta velocidad y Cercanías.

El Consell considera que los problemas ferroviarios se han agravado en los últimos años y denuncia la falta de inversiones y de soluciones por parte del Ejecutivo central. "Llevamos toda la legislatura reclamando lo que necesita el transporte ferroviario de la Comunitat Valenciana. La situación es insostenible y los usuarios merecen respuestas", ha afirmado Martínez Mus.

Problemas con la alta velocidad

Uno de los principales motivos de preocupación del Consell es el aumento de las

incidencias en los servicios de alta velocidad. Martínez Mus ha reclamado al Ministerio información detallada sobre los fallos que están afectando a las conexiones ferroviarias valencianas y ha advertido de la pérdida de confianza de los usuarios en este medio de transporte.

"Tenemos miedo de viajar en tren y eso se tiene que cortar de raíz. Los ciudadanos tienen que recuperar la tranquilidad y la seguridad de que pueden viajar con normalidad en las líneas de alta velocidad", ha asegurado el vicepresidente.

El conseller ha lamentado que unas infraestructuras que durante años fueron consideradas un referente del transporte nacional se hayan convertido ahora en motivo de preocupación para los viajeros. Por ello, considera necesario que el Gobierno explique lo qué está ocurriendo y adopte medidas para garantizar la fiabilidad del servicio.

Cercanías no funciona con normalidad

La situación de la red de Cercanías también ocupa un lugar destacado en las reclamaciones de la Generalitat. Según ha denunciado Martínez Mus, tres de las cinco líneas del núcleo de Valencia todavía no han recuperado plenamente la normalidad, una situación que continúa perjudicando los desplazamientos diarios de los usuarios.

Especialmente preocupante es el estado de la línea C-3, cuya reconstrucción entre Utiel y Buñol sigue pendiente de completarse dos años después de los daños ocasionados por la DANA. «Es especialmente grave que más de 40 kilómetros de línea continúen sin estar completamente operativos dos años después. Falta gestión, falta inversión y falta voluntad», ha denunciado.

A las incidencias en los servicios se suma, según el Consell, el incumplimiento de los compromisos de inversión adquiridos por el Gobierno central. Martínez Mus ha recordado que el Plan de Cercanías 2017-2025 terminó sin ejecutar aproximadamente la mitad de los fondos previstos.