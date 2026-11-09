Feijóo promete un trato especial para Valencia ante futuras catástrofes y rechaza privilegios para Cataluña

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto
Núñez Feijóo, se ha comprometido a que, si llega al Palacio de la Moncloa, ninguna comunidad autónoma abandonará el sistema de financiación común ni contará con un modelo singular como el pactado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC para Cataluña. Además, el programa electoral de los populares incorpora un tratamiento específico para las comunidades y ciudades autónomas que sufran emergencias o grandes catástrofes, una medida que abre la puerta a dar una respuesta diferenciada a territorios como la Comunidad Valenciana tras la DANA de octubre de 2024.
Pérez Llorca lo reclamó en enero
Esta última propuesta responde a una reivindicación que el Consell puso sobre la mesa en enero, durante la cumbre autonómica celebrada en Zaragoza. Juanfran Pérez Llorca reclamó que el nuevo modelo de financiación autonómica contemplase una excepcionalidad para las comunidades afectadas por catástrofes naturales, con el objetivo de quepudieran disponer de recursos extraordinarios para hacer frente a las consecuencias de estas situaciones.
El documento, elaborado de cara a las elecciones generales del próximo 29 de
noviembre, será presentado mañana en Madrid por Feijóo, acompañado de la
vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra, responsable de
coordinar su elaboración.
Una financiación autonómica justa
En materia de financiación autonómica, los populares son tajantes: "Ninguna de las comunidades que actualmente integran el régimen común saldrá de él ni habrá
nuevos regímenes singulares negociados bilateralmente al margen de este
sistema". De esta manera, Feijóo formaliza su rechazo al acuerdo alcanzado entre
el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes, que considera
contrario a la igualdad entre territorios.
El líder popular ha defendido en numerosas ocasiones que cualquier reforma del
sistema debe abordarse de manera multilateral y no mediante acuerdos particulares con determinadas comunidades. "Lo que es de todos se decide entre todos", sostiene el PP en su programa electoral.
Feijóo ya expresó esta posición el pasado 4 de septiembre durante un acto de su
partido en Málaga, donde prometió impulsar un modelo de financiación "justo" si
consigue gobernar.
El PP defiende que cada autonomía responda de su propia deuda y apuesta por
negociar su reestructuración de forma multilateral y con las mismas condiciones
para todas. También plantea retirar progresivamente los mecanismos extraordinarios de financiación cuando las comunidades recuperen su autonomía financiera.