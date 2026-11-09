Feijóo promete un trato especial para Valencia ante futuras catástrofes y rechaza privilegios para Cataluña

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto

Núñez Feijóo, se ha comprometido a que, si llega al Palacio de la Moncloa, ninguna comunidad autónoma abandonará el sistema de financiación común ni contará con un modelo singular como el pactado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC para Cataluña. Además, el programa electoral de los populares incorpora un tratamiento específico para las comunidades y ciudades autónomas que sufran emergencias o grandes catástrofes, una medida que abre la puerta a dar una respuesta diferenciada a territorios como la Comunidad Valenciana tras la DANA de octubre de 2024.

Pérez Llorca lo reclamó en enero

Esta última propuesta responde a una reivindicación que el Consell puso sobre la mesa en enero, durante la cumbre autonómica celebrada en Zaragoza. Juanfran Pérez Llorca reclamó que el nuevo modelo de financiación autonómica contemplase una excepcionalidad para las comunidades afectadas por catástrofes naturales, con el objetivo de quepudieran disponer de recursos extraordinarios para hacer frente a las consecuencias de estas situaciones.

Con la firma de @JFPerezLlorca en la Declaración de Zaragoza se refuerza el frente común del PP por una financiación autonómica justa y consensuada entre todas las comunidades

El acuerdo recoge el apoyo unánime del partido y nuestro presidente @NunezFeijoo a la situación… pic.twitter.com/yCB5r8QtX7 — Partido Popular Comunitat Valenciana (@ppcv) January 18, 2026

El documento, elaborado de cara a las elecciones generales del próximo 29 de

noviembre, será presentado mañana en Madrid por Feijóo, acompañado de la

vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra, responsable de

coordinar su elaboración.

No puede ser que Sánchez negocie la financiación con un señor que no quiere ser español y que pertenece a un partido que no quiere estar en España ni gobierna en ninguna autonomía. pic.twitter.com/DAqPiyORty — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) January 12, 2026

Una financiación autonómica justa

En materia de financiación autonómica, los populares son tajantes: "Ninguna de las comunidades que actualmente integran el régimen común saldrá de él ni habrá

nuevos regímenes singulares negociados bilateralmente al margen de este

sistema". De esta manera, Feijóo formaliza su rechazo al acuerdo alcanzado entre

el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes, que considera

contrario a la igualdad entre territorios.

España va a tener un modelo de financiación en el que todos los españoles seamos tratados con igualdad y con dignidad. pic.twitter.com/oA01b8pMSO — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 5, 2026

El líder popular ha defendido en numerosas ocasiones que cualquier reforma del

sistema debe abordarse de manera multilateral y no mediante acuerdos particulares con determinadas comunidades. "Lo que es de todos se decide entre todos", sostiene el PP en su programa electoral.

Feijóo ya expresó esta posición el pasado 4 de septiembre durante un acto de su

partido en Málaga, donde prometió impulsar un modelo de financiación "justo" si

consigue gobernar.

El PP defiende que cada autonomía responda de su propia deuda y apuesta por

negociar su reestructuración de forma multilateral y con las mismas condiciones

para todas. También plantea retirar progresivamente los mecanismos extraordinarios de financiación cuando las comunidades recuperen su autonomía financiera.