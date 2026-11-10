Así afectará mañana la huelga general en Valencia: piquetes desde las 2 de la mañana en Mercavalencia

La Comunidad Valenciana afronta este miércoles una jornada de huelga general promovida por las principales centrales sindicales y plataformas afines a la izquierda. Bajo la reivindicación de aumentos salariales y medidas de intervención frente a los precios del alquiler, organizaciones como CCOO y UGT han llamado a detener la actividad laboral y mercantil durante 24 horas para forzar la reactivación de convenios y la intervención pública de los mercados.

La jornada reivindicativa ha comenzado desde la medianoche con la salida de los habituales piquetes informativos en puntos neurálgicos de Valencia. Tras una primera concentración a las 00:00 en la plaza del Ayuntamiento, la presión sindical se ha dirigido de madrugada hacia centros de distribución de alimentos como Mercavalencia a las 02:00 y a las cocheras de los autobuses urbanos a las 05:00, con el objetivo de condicionar el normal abastecimiento y el derecho al trabajo de los empleados.

A primera hora de la mañana, la agitación se ha trasladado al Puerto de Valencia y a las puertas de colegios e institutos. En el sector educativo, agrupaciones sindicales han coordinado paros y concentraciones ante la sede de la Consejería de Educación, desplegando marchas destinadas a confluir en el centro urbano a mediodía, lo que amenaza con entorpecer el ritmo lectivo de las aulas y perturbar la rutina de miles de familias.

Para amortiguar los perjuicios a los ciudadanos, la Generalidad Valenciana ha establecido unos servicios mínimos que garantizan la atención hospitalaria propia de los domingos en urgencias, junto al mantenimiento total de áreas críticas como diálisis y oncología. En el transporte metropolitano, la administración autonómica ha fijado una cobertura del 80% en las frecuencias de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y de los autobuses urbanos en horas punta para evitar incidencias de orden público.

La movilización concluirá por la tarde con manifestaciones a partir de las 18:00 en Alicante, Castellón, Elche y Valencia. Los colectivos convocantes reclaman controles de precios y topes que, según los analistas económicos, reducen gravemente la oferta de vivienda en alquiler y amenazan con deteriorar la productividad y el crecimiento económico de la región.