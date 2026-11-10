La acampada por la vivienda de Valencia reducirá su espacio ocupado ante la llegada de la campaña navideña

El colectivo Acampada València ha anunciado este lunes una desescalada

progresiva de la protesta que mantiene en la plaza del Ayuntamiento con motivo de la próxima campaña navideña. La medida contempla reducir el espacio ocupado para facilitar la actividad del comercio local y permitir que la zona recupere parte de su normalidad ante el aumento de visitantes durante las próximas semanas.



Según ha explicado la organización en un comunicado, el proceso incluirá la retirada de las tiendas de campaña que estén vacías y la concentración de los manifestantes en un espacio más reducido. También pondrán en marcha tareas de limpieza y recuperación del espacio público con el objetivo de dejar la plaza "en las mejores condiciones posibles".

Reunón entre Ayuntamiento y Delegación del Gobierno

Hacia la noche de este lunes, entre el Ayuntamiento de Valencia y la Delegación del Gobierno informaron sobre los puntos acordados con respecto a la desescalada de la acampada. Fuentes consultadas por Libertad Digital afirman que, junto a los cuerpos policiales, las dos administraciones "han coincidido que es incompatible la acampada con los próximos eventos previstos por cuestiones, fundamentalmente, de seguridad ciudadana".

La plaza del ayuntamiento de Valencia comienza a recuperar la normalidad tras replegarse los acampados

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Desde la subdelegación del Gobierno se ha indicado "no es viable" mantener la acampada ni siquiera aunque sea con una presencia mínima o simbólica debido a la enorme afluencia de público que se prevé de cara a la campada navideña.

Para María José Catalá, la alcaldesa de Valencia, se ha respetado el derecho de manifestación y de convivencia pacífica pero "con diálogo la plaza va a ir recuperando la normalidad". Catalá pide "sentido común" y recuerda que la acampada llevaba un mes ejerciendo "su derecho" y que "no hay plan B que no sea recuperar la normalidad".

La acampada continúa

La decisión fue comunicada este pasado domingo al sector comercial durante una reunión entre representantes de la acampada y el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Borja Ávila. El colectivo asegura que busca compatibilizar sus reivindicaciones con la actividad económica de la zona. "Sin comercio y sin vivienda no hay ciudad. Queremos compatibilizar nuestra reivindicación del derecho a la vivienda con el respeto y el apoyo al comercio local", han señalado los manifestantes.

Pese a la reducción del espacio ocupado, Acampada València ha dejado claro que

no se trata del final de la movilización. El colectivo mantendrá la protesta hasta que las administraciones pongan en marcha una "mesa de negociación real, efectiva y con competencias" para abordar sus demandas en materia de vivienda.