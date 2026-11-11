La patronal cifra en un 2,57% el seguimiento de la huelga en Valencia frente al 90% que anuncian los sindicatos

En Valencia, la huelga general convocada este miércoles por CCOO y UGT en defensa del derecho a la vivienda ha arrancado con un seguimiento muy desigual según las fuentes. Mientras los sindicatos aseguran que los paros han alcanzado el 90% en sectores como la automoción y los puertos de Valencia y Algeciras, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) sitúa la participación en la región en apenas un 2,57% durante las primeras horas de la jornada.

La patronal valenciana sostiene que la actividad empresarial se está desarrollando con "plena normalidad" y que la práctica totalidad de las plantillas se ha incorporado a sus puestos de trabajo. Según los datos facilitados por los distintos sectores empresariales, el paro apenas ha tenido incidencia en un tejido productivo formado por 158.589 empresas y 1.738.675 trabajadores.

Por su parte, CCOO y UGT han defendido el "amplio seguimiento" de la convocatoria durante los primeros turnos. Se han producido algunos cortes de tráfico en las entradas a Valencia, concretamente en la V-21 y la Ronda Nord, sobre las siete y media de la mañana.

Cortados accesos a Valencia en la #11NHuelgaGeneral #VagaGeneral11N pic.twitter.com/7ycjDRmsDm — PCPV Partit Comunista del País Valencià (@elPCPV) November 11, 2026

La jornada ha comenzado de madrugada con un piquete informativo en Mercavalencia, organizado por CGT. La organización sindical ha explicado que su objetivo era garantizar el derecho de los trabajadores a secundar la huelga. También estaban previstas concentraciones en las cocheras de la EMT de San Isidro y una manifestación desde la calle Colón hasta la plaza del Ayuntamiento.

La manifestación unitaria está prevista para las 18.00 horas, con salida desde la

calle Xàtiva.

Servicios mínimos de la Generalitat

Para garantizar la atención a los ciudadanos, la Generalitat ha establecido servicios mínimos en los principales sectores públicos. En los hospitales se mantienen los servicios habituales de un domingo en las áreas de hospitalización, mientras que las UCI, diálisis, radioterapia y unidades de reanimación funcionan con la plantilla habitual. Los servicios de urgencias y emergencias también quedan garantizados, con el CICU al 100% y el SAMU al 80%.

En atención primaria, los centros de salud deben funcionar con los servicios propios de un sábado y los puntos de atención continuada mantienen su actividad habitual.